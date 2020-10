Ruské letušky promluvily o románcích s piloty, o obsahu svých kufrů a obavách kolegů

Co je v kufru letušky?

Ruská letuška odhalila obsah svého kufru a ukázala ho na videu. Eugenia zveřejnila obsah svého kufru na TikToku.

„Co je v kufru letušky? Kosmetika, léky, punčocháče, pyžama, hřeben a lak na vlasy, kniha, obličejová maska, parfémy, plavky, náhradní boty a oblečení, kabelka, reflexní vesta a dokumenty," řekla letuška a natočila proces balení.

Uživatelé v komentářích obdivovali minimální sadu věcí dívky, jedna komentátorka přiznala, že i ona by chtěla být letuškou, ale ona „není tak ženská“.

Hlavní obavy letušek

Ruská letuška uvedla hlavní obavy svých kolegů. Dívka je odhalila ve videu na své stránce TikTok.

První na seznamu byla náhodně nafouknutá skluzavka. Jak vysvětlila letuška, existují dvě možnosti pro otevření dveří: obyčejná a nouzová. „Takže když je nouzová situace, otevře se skluzavka, navíc s takovou rychlostí a silou, že může zabít člověka, který stojí na druhé straně dveří," vysvětlila.

Druhý strach letuška označila zpoždění na let. „Obvykle se to stává velmi zřídka, protože povolání letušky předpokládá přesnost. Pokud k tomu dojde, je na let povolán záložní stevard," uvedla dívka.

Třetím bodem označila možnost zapomenout na dokumenty, bez kterých nelze létat: ID karta, osvědčení letušky, lékařská zpráva, stejně jako cestovní pas.

O románcích s piloty a cestujícími

Ruská letuška vyprávěla o románcích letušek s piloty a cestujícími. Citovala několik příběhů ve videu na své stránce TikTok.

Jak dívka poznamenala, existuje mýtus, že všechny letušky sní o sňatku s pilotem – stejně jako v jiných profesích se pracovní romány v její práci také stávají.

„Každopádně romantická statistika říká, že letušky se nezamilovávají do pilotů, ale častěji do cestujících. Jedna z ruských letušek (Irina Malandina) se na palubě letadla setkala se svým budoucím manželem Romanem Abramovičem (ruský podnikatel)," uvedla autorka videa.

Mezi další příklady patří manželství americké letušky Grace Hightowerové s hercem Robertem De Nirem a holandské letušky Annity van Lerselové s australským premiérem Paulem Keatingem.