Tajemství vývaru. Jen jedna ingredience z něj udělá nutriční bombu

V každé domácnosti se vývar připravuje jiným způsobem. I přesto však existují jistá pravidla, díky nimž bude polévka průzračná a bude mít výraznou chuť. Nejprve je nutné si uvědomit, že nejvíce tomuto jídlu uškodí spěch. Aby vývar stihl absorbovat všechny vůně masa, zeleniny a koření, musí se vařit na nízkém plamenu několik hodin.

Co se týče koření, nejčastěji se používá pepř a nové koření, stejně tak i bobkový list. Sůl se pak přidává až v úplném závěru vaření. Magda Resslerová ale přidává ještě jednu speciální ingredienci . Jedná se o hřebíček. Ačkoliv se toto koření spojuje často s Vánoci, perníčky, svařeným vínem, kuchařka přesto doporučuje zariskovat a tuto surovinu do vývaru přidat. Stačit by mělo několik málo kousků.

Kuchařka poznamenává, že jídlo se promění v „nutriční bombu“, pokud do vývaru dáte hřebíček. Gesslerová uvádí, že právě s touto ingrediencí bude polévka nejen chutnější, ale také užitečnější.

Autorka připomíná, že hřebíček má kromě jiného analgetický účinek, zlepšuje fungování gastrointestinálního traktu, podporuje přirozenou imunitu, snižuje hladinu cholesterolu v krvi a pomáhá bojovat proti nachlazení, bolesti v krku a bolesti hlavy. Kromě toho má hřebíček antivirové a antibakteriální vlastnosti.

Kromě hřebíčku doporučuje kuchařka použít i různé druhy masa. Podle jejích slov lze právě kombinací dosáhnout nejlepších výsledků. Doporučuje například kousek kuřecího masa a kousek hovězího. Po zalití studenou vodou je potřeba sbírat pěnu, která se u vaření tvoří. Po hodině a půl pak vložte zeleninu: mrkev, celer, petržel, kousek pórku, osmahnutou cibulku. Někteří přidávají i kousek zelí či jablka.

Polévka jako zdravé jídlo

O polévkách jako zdravém pokrmu promluvila i gastroenteroložka Valentina Lupanovová.

„Polévky skutečně zlepšují trávení díky velkému množství extraktivních látek. (...) Ale je třeba dávat pozor na to, že při zhoršení nějaké nemoci trávicího ústrojí byste měli vařit vývar z libových druhů masa nebo uvařit zeleninovou polévku,“ řekla lékařka.

Odbornice také nepovažuje za chybu zapíjet tento pokrm nějakým nápojem. Lupanovová ujistila, že to nemá podstatný vliv na trávení.