„Žádné nežádoucí efekty“: ruský ministr promluvil o volbě vakcíny proti covidu z lidského adenoviru

Rusko v srpnu zaregistrovalo první vakcínu proti novému druhu koronaviru. Tato vakcína se dočkala vysokého ocenění mezi světovými experty a ze strany renomovaného lékařského magazínu The Lancet. Více než 50 zemí vyjádřilo zájem o vakcínu s názvem Sputnik V.

Ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov odhalil, proč dává přednost vakcíně založené na lidském adenoviru místo vakcíny založené na opičím adenoviru. V rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že se nechal oočkovat vakcínou Sputnik V ještě před dokončením Fáze 3 testů.

„Preferuji lidský adenovirus. Tato metoda je dobře známá a formule je dostupná, takže všichni experti si mohou udělat obrázek o tom, jak vakcína funguje a jaké má výhody. Konkrétně, že nemá žádné nežádoucí efekty, kromě možných drobných symptomů po dobu několika dní. Večer jsem měl zvýšenou teplotu, asi po dobu několika hodin. A další den jsem měl malou bolest hlavy,“ uvedl Manturov.

Podle slov ministra, vakcinovat se nechal, protože cítil svůj díl odpovědnosti. Jeho úřad je totiž odpovědný za výrobu vakcíny proti koronaviru. Manturov také uvedl, že vakcína mu pomohla ochránit sebe, ale i své spolupracovníky, jelikož při své práci potkává hodně lidí. Ministr také dodal, že jeho syn a jeho matka (84) se rovněž rozhodli nechat se Sputnikem V oočkovat.

Jak vakcína funguje?

Sputnik V byl vyvinut Ústavem Nikolaje Gamaleji. Umožňuje lidem vytvořit si imunitu před covidem-19 až na dobu dvou let. Je založena na adenoviru, který obyčejně způsobuje rýmu. Vědci ho upravují, vytváří z něho adenovirový vektor, který není nebezpečný a v lidském těle není schopen se reprodukovat. Vědci poté vstříknou genom SARS-CoV-2 do vektoru. Když je tato vakcína podána do těla pacienta, buňky si začínají vytvářet imunitu formou vytváření obranných látek. Aktivují buňky na ničení těch, které byly nakaženy novým koronavirem.

Sputnik V je unikátní tím, že je založen na dvou adenovirových vektorech - 5 (Ad5) a 26 (Ad26). To této vakcíně dává unikátní přednosti nad vakcínami používajícími pouze jeden vektor. Sputnik V sestává ze dvou injekcí, které se podávají tři týdny po sobě.

Ruská vakcína Sputnik V nyní prochází Fází 3 testů. Ta je vyžadována Světovou zdravotnickou organizací. Podle Kirilla Dmitrijeva, ředitele Ruského fondu přímých investic, jenž do vývoje vakcíny investoval, má 50 zemí zájem o nákup vakcíny. Ruský fond také již obdržel od více než 20 zemí objednávky na miliardu dávek Sputniku V.