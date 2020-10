Arménský premiér Pašinjan vyzval Francii a USA, aby podpořily ruské úsilí ve věci Náhorního Karabachu

Premiér Pašinjan se domnívá, že jelikož je Rusko nejblíže konfliktu v Náhorním Karabachu, USA a Francie by ho měly podpořit ve snaze o mírové urovnání napětí.

„Myslím si, že Rusko musí hrát ještě významnější roli, včetně obnovy stability a míru v regionu Náhorního Karabachu, jako spolupředseda minské skupiny OBSE. Chci zdůraznit, že Rusko jako spolupředseda je zároveň nejblíže k našemu regionu, ostatní dva spolupředsedové – Francie a USA – musí podporovat úsilí Ruska na stabilizaci regionu,“ uvedl premiér Pašinjan v rozhovoru.

Arménský premiér také uvedl „jasná prohlášení“ ohledně toho, že Rusko a Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti budou plnit své závazky vůči Arménii, pokud se situace v regionu zhorší.

Konflikt v Náhorním Karabachu

Konflikt v Náhorním Karabachu se vyostřil na konci září, podle některých údajů má na svědomí už několik stovek lidských životů. Stabilní příměří nehledě na dosažení dohody za prostřednictví Ruska zatím není dodržováno.

Generální ředitel MIA Rossiya Segodnya Dmitrij Kiseljov získal rozhovor s arménským a lídrem.

Arménský premiér Nikol Pašinjan v rozhovoru pro generálního ředitele MIA Rossiya Segodnya promluvil o tom, jak hodnotí aktuální situaci, jaké má Jerevan údaje ohledně zemřelých a o přítomnosti zahraničních žoldáků v regionu. Také vyjádřil svůj názor, kdo a proč stojí za současným vyostřením konfliktu, oznámil také, na jaké kompromisy je arménská strana připravena přistoupit a za jakých podmínek.

Premiér uvedl, že mnozí experti říkají, že je to v měřítku 21. století bezprecedentní válka. Je to tím, že jsou do ní zapojeny všechny druhy zbraní: tanky, drony, letouny a vrtulníky, obrněná technika, dělostřelectvo, raketomety a tak dále. Do těchto bojových akcí je zapojeno mnoho vojáků a vojsk. Takže probíhají velmi velké a kruté boje. V této chvíli Armáda Republiky Arcach drží obranu. A fakticky můžeme říct, že plány Turecka a Ázerbájdžánu bleskovou válkou získat kontrolu nad Náhorním Karabachem v tuto chvíli ztroskotaly.