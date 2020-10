Rybáři se povedl nevídaný úlovek, chytil dvouhlavého žraloka. Podívejte se, co s ním udělal

Nitin Patil chytil vzácného 15 centimetrů dlouhého dravce. Pořídil si několik snímků a videí z úlovku a pak rybu pustil zpět do vody. „Malé ryby nejíme, o to spíše žraloky. Pomyslel jsem si, že je zvláštní, ale stejně jsem se rozhodl, že ji vyhodím,“ uvedl.

„Podle záznamů o rybářských rekordech se tito dvouhlaví žraloci vyskytují v pobřežních vodách Indie velmi málo,“ uvedl vědec Achileš K.V.

Muž se podělil o snímky s jinými rybáři a zjistil, že žralok, kterého chytil, má vzácnou anomálii. Později fotografie poslali výzkumníkům a biologům z města Bombaj. Experti následně potvrdili, že predátor byl opravdu vzácný.

Expert dále dodal, že tento fenomén byl zaznamenán jen u několika málo druhů zvířat včetně žraloků. Pravděpodobně k tomu dochází v důsledku mutace či vývojové vady nebo poruchy. Podobné případy byly hlášeny i na jiných místech.

Záhadný tvor

Dříve jsme psali o záhadné rybě, kterou chytili kanadští rybáři. Jak řekl Garry Goodyear, jeden ze svědků úlovku, neznámá ryba byla obrovská a připomínala ptakopyska. Navíc její ploutve vypadaly jako křídla a mimořádně obrovský nos vypadal podle Garryho tak, „jako kdyby byl vyroben z gumy“.

„Vytáhli jsme síť a jen jsem vydechl: Bože můj! Co to sakra je?“ popsal své emoce Goodyear.

Na tento rybí zázrak narazili rybáři při jejich lovu pakambaly u pobřeží Grand Banks of Newfoundland. Nikdo z přítomných však nebyl schopen druh objevené ryby identifikovat.

Garry pak přinesl nález do místní rybí továrny, kde také nedostal odpověď, co je to přesně za tvora. Poté se rozhodl obrátit se na uživatele sociálních sítí, kde zveřejnil fotografii objevu.

Jak se ukázalo, narazil na rybu, která se nazývá rhinochimaera. Tyto ryby žijí v hloubce více než 200 metrů a jsou velmi vzácné. Garry byl rovněž ohromen skutečností, že tyto ryby jsou jedovaté: speciální kolečko umístěné na zadní části těla jim slouží k ochraně před jinými predátory.