Prodej automobilů značky Lada v Evropě: Prodávají se poslední kousky

Je zajímavé, že Lada se na seznamech stále objevuje, ačkoli dodávky automobilů ruské značky do zemí EU se zastavily již v dubnu 2019. V září bylo prodáno 67 automobilů oproti 232 v loňském roce.

Od ledna do září 2020 bylo v EU zakoupeno 1811 automobilů Lada, což je téměř o 54 % méně než ve stejném období roku 2019.

Pokud mluvíme o dynamice z měsíce na měsíc, pak je to zjevně negativní: v srpnu si například kupce v Evropské unii našlo 382 automobilů AvtoVAZ.

Lada Vesta Sport dostala přeplňovaný motor

Autoři Youtube kanálu Kviring Drive promluvili o dokončení projektu Lada Vesta Sport s přeplňovaným motorem pod kapotou.

Lada Vesta s 1,8litrovým motorem VAZ-21179 dostala přeplňovanou soupravu 0,5 baru. Podle výsledků měření (pomocí speciálního vybavení) výkon nové Vesty Sport je 175 koňských sil. Takové auto zrychlí na první „stovku“ za 7,6 s.

U sedanu se také uvádí, že má „lehké dno“ a „plochou křivku“ točivého momentu. Motorový prostor vypadá úhledně. Turbo sada je chytře skrytá. Vše je instalováno na pravidelných místech, aniž by to zasahovalo do struktury těla. Převodovka a spojka zůstávají stejné.

Pokud jde o standardní Vesta Sport, je vybavena 1,8litrovým „atmosférickým“ motorem o výkonu 145 koní s točivým momentem 187 Nm. Benzínový motor je spárován s pětistupňovou manuální JR5. Čas zrychlení z 0 na 100 km / h - 9,6 s.

Prodej modelu Lada Vesta s předponou Sport byl zahájen počátkem roku 2019. Cenové rozpětí je od 1 080 900 do 1 116 900 rublů.