Francouzská policie zastřelila útočníka. Ten předtím údajně uřízl hlavu učiteli

Francouzská policie uvedla, že zastřelila útočníka, jenž předtím uprostřed bílého dne zavraždil muže na pařížském předměstí. Podle francouzských médií byl obětí středoškolský učitel. Ten měl své třídě ukazovat karikatury muslimského proroka Mohameda. Francouzská média informovala, že útočník byl policii znám. Útočník měl podle informací vestu s výbušninami a střelnou zbraň.

Na místo útoku směřuje francouzský prezident Emmanuel Macron, píší s odvoláním na vládní činitele místní média.

Útočník při útoku vykřikoval slova Allahu akbar. Policie zahájila po útočníkovi palbu poté, co se odmítl vzdát a z místa činu utekl. Podle informací padlo asi deset výstřelů. Útočník je mrtev.

Různí se zprávy ohledně toho, jakým způsobem byla zavražděna oběť činu. Francouzská média nejdříve přišla s informacemi o tom, že oběti byla uříznuta hlava. Reuters ale později citovala francouzskou policii, která tato tvrzení popřela a uvedla, že muž byl pobodán do krku a až následně mu byla uříznuta hlava.

Vyšetřování útoku se věnuje protiteroristický státní zástupce. Čin byl klasifikován jako „vražda navázaná na terorismus“. Francouzský ministr vnitra Gerald Darmanin, který byl na návštěvě Maroka, se nyní kvůli události vrací do Paříže.

Okolnosti útoku

K útoku došlo tři týdny poté, co muž ozbrojený nožem v Paříži pobodal dva lidi. Podle zpráv novin Le Parisien útočníkem byl Pákistánec narozený v roce 2002. Byl znechucen publikací kontroverzních kreseb vyobrazujících proroka Mohameda.

Karikatury byly publikovány satirickým magazínem Charlie Hebdo a jedná se o reprint těch, které byly publikovány v roce 2015. Ty tehdy vyvolaly sérii islamistických útoků, jež ve výsledku zabili 17 lidí, včetně zaměstnanců samotného Charlie Hebdo.

„Obohacení“ Francie

Případu dnešního útoku si všiml poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. Ten se na svých sociálních sítích dotázal, jak dlouho ještě budou Francouzi snášet „obohacení“ jejich kultury.

„Přátelé, jak dlouho bude francouzská policie a francouzský národ trpět toho obohacování. Francie byla krásná, ale to už dávno neplatí. Teď se zase mohou politici chytnout za ruce a pindat, jak to zvládnou. Jo a Macron by mohl poradit Lukašenkovi, jak zajistit bezpečí ve své zemi. Evidentně mu to jde,“ uvedl na svém Facebooku.