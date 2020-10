USA odmítly návrh Putina prodloužit smlouvu START

Ruský lídr v pátek prohlásil, že prodloužený smlouvy bez jakýchkoli podmínek poskytne možnost provést plnohodnotná jednání o otázkách, které se týkají STARTu 3. Podle jeho slov toto rozhodnutí také umožní nenechat strany, které mají zájem na zachování strategické stability, bez dohody.

„Dnešní návrh prezidenta Putina o prodloužení STARTu 3 bez zamrazení jaderných bojových hlavic, není varianta,“ napsal poradce amerického prezidenta na Twitteru.

V Bílém domě také prohlásili, že Rusku již nabízeli prodloužení smlouvy o rok za podmínky vzájemného zamrazení jaderných arzenálů. Podle slov OBriena by se taková dohoda stala „vítězství pro obě strany“.

„My jsme si mysleli, že, když jsem se setkal s mým kolegou v Ženevě, Rusové byli připraveni přijmout tento návrh,“ stojí ve zprávě.

Poradce amerického prezidenta dodal, že USA „berou vážně kontrolu zbraní“ a doufají, že Moskva změní svoji pozici v této otázce předtím, než „začne drahý závod ve zbrojení“.

START 3

Smlouva START 3 zůstává jedinou dohodou mezi USA a Ruskem, která reguluje zbraně ve své kategorii. Její platnost končí 5. února 2021. Ruský ministra zahraničních věcí Sergej Lavrov opakovaně zdůrazňoval, že Moskva vystupuje za prodloužení dohody bez předchozích podmínek. Administrativa USA ze své strany trvá na nezbytnosti zapojit do dohody Čínu. V Pekingu ovšem tuhle variantu odmítají.

Sankce proti Rusku

Robert O'Brien se během dnešního dne rovněž vyjádřil k sankcím jeho země proti Rusku. Podle jeho názoru v Rusku už téměř nezůstalo nic, na co by se daly uvalit sankce.

„Problém s Rusy je ten, že tam v podstatě už není co sankcionovat. Sankce jsme uložili na 300 organizací a oligarchů v Rusku, uvalili jsme sankce na všechny energetické společnosti. Z hlediska sankcí toho s Ruskem už nemáme moc co udělat, ale hledáme jiná místa, kde bychom mohli ukázat nespokojenost. Je to ale těžké udělat kvůli komplexnosti stávajících sankcí,“ uvedl ve svém projevu v Aspen Institute.

Ruský prezident Vladimir Putin dříve poznamenal, že pozice Spojených státu je bránit rozvoji Ruska, má komplexní povahu a omezuje spolupráci Donalda Trumpa s Moskvou. Podle slov ruského lídra bylo během prezidentského období Donalda Trumpa zavedeno proti Rusku nejvíc různých restrikcí a omezení: „Celkem 46krát bylo rozhodnuto o nových sankcích nebo o rozšíření těch stávajících“.