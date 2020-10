Arménie a Ázerbájdžán se dohodly na novém příměří

Ministerstvo zahraničí Ázerbájdžánu tyto informace potvrdilo.

Strany dospěly k dohodě na základě dohod, kterých bylo dosaženo během jednání v Moskvě 10. října, a také na základě jednání v rámci minské skupiny OBSE pro Karabach 1. a 5. října.

V noci z 9. na 10. října arménské ministerstvo zahraničí, ruské ministerstvo zahraničí a ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí na základě iniciativy ruského prezidenta Vladimira Putina provedly konzultace v Moskvě. Na základě výsledků jednání bylo dosaženo zastavení palby v Náhorním Karabachu. Režim zastavení palby nabyl platnosti 10. října, aby bylo možné vyměnit si zajatce a těla padlých pod patronací Červeného kříže.

Teroristé

Arménský předseda vlády Nikol Pašinjan v minulosti prohlásil, že v Náhorním Karabachu bojují na straně Ázerbájdžánu teroristé přesouvaní do oblasti ze Sýrie. V rozhovoru pro MIA Rossia Segodnia uvedl, že existují důkazy jejich převozu Tureckem.

„Už o tom mluví celý svět. Je to důležitý detail. Je také velmi důležitý, protože díky tomu můžeme pochopit, kdo a proč začal tyto válečné akce. Samozřejmě existují konkrétní důkazy toho, že se teroristé ze Sýrie účastní bojů proti Náhornímu Karabachu. Tyto video důkazy už byly zveřejněny na sociálních sítích a v médiích. A nyní je zřejmé, že Turecko je hlavním sponzorem této války. Turecko najalo a přesunulo tyto teroristy do zóny konfliktu v Náhorním Karabachu. A na základě rozhodnutí a pod patronátem Turecka bylo rozhodnuto o zahájení války a útoku na Náhorní Karabach,“ sdělil Pašinjan.

„Je důležité pochopit proč? Protože bylo zřejmé, že ázerbájdžánská armáda sama nedokáže bojovat proti Armádě Republiky Arcach. A proto se Turecko rozhodlo zapojit teroristy a turecká vojska, nejsou zapojeni pouze do vedení vojenských akcí, ale také jsou tam přímo speciální jednotky turecké armády (pozn. na zemi). Podle některých informací jsou do bojů zapojeny také speciální jednotky pákistánské armády. A já si myslím, že to, co se týká minimálně účasti vojáků ze strany Turecka, bylo už dokázáno po celém světě, protože mnohá mezinárodní média o tom už píší,“ dodal.

Situace v Náhorním Karabachu

Střety v Náhorním Karabachu se vyostřily 27. září. Baku a Jerevan se navzájem obviňují z rozpoutání konfliktu. Byla vyhlášena mobilizace. Během bojů došlo i ke ztrátám na životech z řad civilistů.

Situace je prohlubována tím, že Baku je podporován ze strany Turecka, která je členským státem NATO. Arménie je ze své strany členem Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Podle článku čtyři této Smlouvy je útok na jednu z členských zemí považován za útok na všechny země organizace.

Světové společenství vyzývá strany konfliktu ke zdrženlivosti.