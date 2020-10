Stíhačky Letectva USA doprovázely ruské Tu-95MS na Dálném východě

Letectvo USA do vzduchu vyslalo stíhačky F-22 na doprovod ruských strategických raketových bombardérů Tu-95MS na Dálném východě, oznámili na Ministerstvu obrany Ruska.

„Dva strategické raketové bombardéry Tu-95MS vykonávaly plánovaný let nad neutrálními vodami Čukotského, Beaufortova, Beringova a Ochotského moře. Let trval asi 12 hodin. V jednotlivých etapách letu byly strategické raketové bombardéry doprovázeny stíhačkami Su-35S Vzdušně kosmických sil Ruska, MiG-31 Námořního letectva Ruska a také stíhačkami F-22 Letectva USA,“ uvádí se ve zprávě pro tisk.

Ve vojenském rezortu podotkli, že piloti dálkového letectva létají pravidelně nad neutrálními vodami Arktidy, Severního Atlantiku, Černého a Baltského moře a také Tichého oceánu. A vždy přísně podle mezinárodních pravidel, zdůrazňují na ministerstvo obrany.

Jak dříve oznámilo Severoamerické velitelství protivzdušné obrany (NORAD), došlo k tomu včera pozdě večer místního času – s ohledem na jedenáctihodinový časový rozdíl to bylo dnes ráno Moskvy.

V NORAD podotkli, že ruská letadla „zůstávala v mezinárodním vzdušném prostoru a ani na okamžik nevlétla do vzdušného prostoru USA nebo Kanady“.

Ruské a americké strategické bombardéry se často přibližují k hranicím, aniž by porušily vzdušný prostor druhé strany, a přitom stíhačky vykonávají tzv. zachycení. Tyto lety probíhají zpravidla bez incidentů, je to běžná praxe.

Nicméně v srpnu se počet zachycení nestrategických letounů u hranic Ruska značně zvýšil. Skoro denně a několikrát za den byly posílány stíhačky na zachycení cizích výzvědných letadel, hlavně nad Černým mořem.

V té době také americké strategické bombardéry B-52H na cvičeních Allied Sky nacvičovaly útoky na Rusko okřídlenými raketami z Nizozemska, Německa, Polska a baltských zemí, oznámil vrchní velitel VKS Sergej Surovkin. Ohodnotil tento krok jako „nepřátelský a provokativní“. V září a říjnu se počet zachycení u hranic Ruska ve srovnání se srpnem značně snížil.