Foto: Buclatý labrador uvízl ve dveřích a omylem je rozbil

Labrador jménem Drax v průběhu let sice trochu vyrostl, ale v srdci stále zůstal šibalským štěnětem. Jednou se dokonce snažil projít otvorem pro domácí zvířata, ale uvízl v ní. Ve snaze dostat se ven však zvíře vylomilo dveře. Teď chudáka čeká dieta.

Majitelka pejska zveřejnila fotografii na Facebooku a okamžitě si získala pochvalné reakce uživatelů. A teď je tento psí miláček novou hvězdou sociálních sítí.

© Foto : Screenshot: Facebook/ Charmaine Hulley Buclatý labrador uvízl ve dveřích a omylem je rozbil

Drax žije v australském Queenslandu. Před pár lety tohoto labradora našli před supermarketem, kde jen ležel a pokyvoval hlavou. Hubeného a podvyživeného psa nakonec lidé posadili do auta a přivezli si jej domů. Nyní je pes šťastný a milovaný – někdy dokonce až moc milovaný.

Jednoho dne, po hraní si s jinými psy na dvoře, se Drax pokusil dostat do domu speciálním otvorem pro psy. Poté, co viděl, jak to dělají jeho čtyřnozí přátelé, se labrador také rozhodl proklouznout. Pes však bohužel neodhadnul, že toto okýnko nebude stačit na jeho proporce.

Když se majitelé vrátili domů, našli svého mazlíčka kráčet po chodbě s polovinou dveřního panelu kolem krku. Po tom, co viděli, se majitelé rozhodli, že svému baculatému mazlíčkovi dají dietu a omezí lahůdky.

V komentářích ale mnoho uživatelů poukázalo na to, že Draxův problém jim je po dlouhé době, kdy seděli doma v karanténě, také velmi dobře znám.