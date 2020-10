Jean-Claude van Damme zachránil štěně čivavy

Belgický herec Jean-Claude van Damme pomohl tříměsíčnímu štěněti čivavy a zachránil ho před uspáním, které psovi hrozilo kvůli problémům s dokumenty. O případu informoval britský deník The Guardina.

Štěně Raja v září přivezli novým páníčkům z Bulharska do Norska, ale úředníci ho nemohli zaregistrovat kvůli padělanému pasu. Norové se psa pokusili vrátit zpět, ale Bulharsko odmítlo jeho přijetí, odvolávalo se na pravidla EU o transportu zvířat. Nakonec Raje hrozila smrt, když se do toho zapojil belgický herec.

Jean-Claude van Damme spustil kampaň na podporu štěněte, na síti zveřejnil video, ve kterém celou situaci vysvětlil. Zároveň držel svoji vlastní čivavu.

„Prosím vás u příležitosti mých narozenin, změňte vaše rozhodnutí,“ říká van Damme na videu.

„Ano, udělali chybu, špatně vyřídili papíry… Ale to přece nesmí zabít malinké štěně čivavy,“ trval na svém.

Nakonec bulharské úřady rozhodly, že přijmou psa zpět. Raja absolvuje stanovenou zdravotní kontrolu, poté si ji budou moci vzít noví majitelé.

Kvůli padělanému pasu norské úřady trvaly na uspání psa, které mělo proběhnout 20. října.

Buclatý labrador uvízl ve dveřích

Labrador jménem Drax v průběhu let sice trochu vyrostl, ale v srdci stále zůstal šibalským štěnětem. Jednou se dokonce snažil projít otvorem pro domácí zvířata, ale uvízl v něm. Ve snaze dostat se ven však zvíře vylomilo dveře. Teď chudáka čeká dieta.

Majitelka pejska zveřejnila fotografii na Facebooku a okamžitě získala pochvalné reakce uživatelů. A teď je tento psí miláček novou hvězdou sociálních sítí.

Drax žije v australském Queenslandu. Před pár lety tohoto labradora našli před supermarketem, kde jen ležel a pokyvoval hlavou. Hubeného a podvyživeného psa nakonec lidé posadili do auta a přivezli si jej domů. Nyní je pes šťastný a milovaný – někdy dokonce až moc milovaný.

Jednoho dne, po hraní si s jinými psy na dvoře, se Drax pokusil dostat do domu speciálním otvorem pro psy. Poté, co viděl, jak to dělají jeho čtyřnozí přátelé, se labrador také rozhodl proklouznout. Pes však bohužel neodhadnul, že toto okýnko nebude stačit na jeho proporce.

Když se majitelé vrátili domů, našli svého mazlíčka kráčet po chodbě s polovinou dveřního panelu kolem krku. Po tom, co viděli, se majitelé rozhodli, že svému baculatému mazlíčkovi nařídí dietu a omezí dobroty.