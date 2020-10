Vědec přišel s novou teorií vzniku lidského vědomí

Jak píše McFadden, klíčovým aspektem vědomí je jeho schopnost reprezentovat souvislou informaci, a musí tedy existovat jistý fyzický substrát vědomí, který v mozku kóduje integrovanou informaci. Podle názoru vědce činnost neuronů zajišťuje nikoli prostorovou, ale jen časovou integraci, v tom smyslu, že zpracovaná informace na výstupu odpovídá signálům na vstupu. Vědec předpokládá, že hlavní úloha ve formování vědomí patří elektromagnetickým polím mozku, která kódují souvislou informaci.

Za prostorovou integraci se považuje schopnost člověka spojovat barvy, textury, linie, pohyb objektů a zvuky, které se zpracovávají v různých modulech mozku, do jednotné vizuální scény. Umožňuje to dokonce malým dětem snadno řešit tak složité úkoly z prostorového myšlení, jako je rozmotání řetěze jízdního kola, který se zamotal do drátů kola. A to je zároveň složitý úkol pro umělou inteligenci.

Svou teorii označil McFadden za teorii uvědomělého elektromagnetického pole (conscious electromagnetic field theory). Domnívá se, že právě elektromagnetická pole mozku, která podle vžité představy neplní žádné důležité funkce, vytvářejí většinu pozorovaných vlastností vědomí. Také se dá s jejich pomocí vytvořit umělé vědomí, které strojům umožní samostatné myšlení.

Příčina předčasného stárnutí mozku

Vědci z lékařské fakulty Harvardské lékařské školy v Bostonu dříve zjistili, že metabolický syndrom u lidí středního věku může vyvolat předčasné stárnutí mozku.

Metabolický syndrom se charakterizuje souhrnem takových poruch, jako je obezita, hypertenze, zvýšený obsah cukru a cholesterolu v krvi.

Výzkumníci provedli MRI skenování více než 2 100 mužů a žen ve věku 37 až 55 let. Kromě toho dobrovolníci vykonali několik testů logického myšlení. Podle výsledků výzkumu se ukázalo, že lidé s metabolickým syndromem měli menší objem mozku než lidé úplně zdraví. Jak podotýkají lékaři, je u takových lidí zpravidla větší riziko vývoje cukrovky, demence a Alzheimerovy choroby.

Pro prevenci metabolického syndromu doporučují vědci dietu, která obsahuje ryby, ovoce, zeleninu a celozrnné výrobky. Zlepšit fungování mozku může podle názoru odborníků také pravidelné a mírné fyzické zatížení.