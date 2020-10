Vědci odhalili podrobnosti o nejstrašnější katastrofě na Zemi

Tým vědců z GEOMAR Helmholtzova centra pro oceánský výzkum v Kielu ve spolupráci Helmholtzovým centrem Postupim a italskými a kanadskými univerzitami odhalil podrobný obraz nejhorší globální katastrofy, která před 252 miliony let na přelomu permu a triasu zničila téměř veškerý život na Zemi. Informovala o tom tisková zpráva na portálu EurekAlert!.

Na Sibiři vyhynuly tři čtvrtiny pozemních a 95 procent mořských druhů v důsledku celosvětového vymírání v důsledku sopečné činnosti.

Vědci analyzovali izotopy bóru ve vápenných schránkách fosilních brachiopodů a určili stupeň okyselování oceánů během globálního vymírání. Úroveň pH mořské vody úzce souvisí s obsahem oxidu uhličitého v atmosféře, což umožnilo sledovat globální změnu klimatu.

Vědci pak použili nejnovější geochemický model k posouzení dopadu přebytečného oxidu uhličitého na životní prostředí.

Ukázalo se, že rozsáhléna Sibiři uvolnily obrovské množství skleníkových plynů. Jeho akumulace v atmosféře trvala několik tisíciletí, což způsobilo silné oteplování a okyselení oceánu. Dramatické změny v procesu chemického zvětrávání na zemi ovlivnily produktivitu a cyklus živin v oceánu, což způsobilo růst mrtvých zón bez kyslíku. Vystavení několika faktorům současně zničilo různé skupiny zvířat.

Naštěstí je takový scénář v současné době prakticky nemožný. Lidské spalování všech fosilních paliv na Zemi nepovede ke stejnému zvýšení oxidu uhličitého v atmosféře jako na konci permského období. Je však znepokojující, že míra akumulace skleníkových plynů je nyní 14krát vyšší než míra pozorovaná při masovém vymírání.

Nový Zéland se nachází na starověkém sopečném velkém oblaku

To, co bylo dříve považováno za tři samostatné plošiny v jihozápadním Pacifiku, se ukázalo, že jsou fragmenty jedné obří vrstvy sopečné horniny vytvořené vylitím ze zemského pláště. Tento objev se povedl díky analýze seismických vln.

Část Nového Zélandu se nachází na pozůstatcích sopečného super oblaku, což může být největší sopečnou vyvřelinou na světě, praví se v nové studii.

Výzkumníci z Victoria University of Wellington říkají, že událost se odehrála asi před 120 miliony let a byla podobná tomu, co lze pozorovat v lávových lampách: tekutý oblak horké horniny stoupal z pláště Země na povrch a zplošťoval se jako palačinka.

Podle nového výzkumu zveřejněného v časopise The Conversation se super oblak zvedl z asi 3000 kilometrů pod povrchem a vytvořil podmořskou plošinu o velikosti kontinentu v jihozápadním Pacifiku.

Tektonický pohyb později rozdělil tuto obří vrstvu sopečné horniny na tři menší fragmenty. Jeden z nich se táhl na jih a vytvořil plošinu Hikurangi, která je základem Severního ostrova Nového Zélandu. Další dvě, náhorní plošina Manihiki a náhorní plošina Ontong Java, se nacházejí v blízkosti Samoy a Šalamounových ostrovů.

Analýza rychlostí, při kterých seismické vibrace, známé jako P-vlny, procházejí těmito oddělenými plošinami, pomohla určit, že byly kdysi součástí stejného super oblaku.

Bylo zjištěno, že rychlosti vertikálních seismických vln na plošině Hikurangi se shodují s rychlostmi dvou dalších desek, což znamená, že byly vytvořeny ve stejnou dobu.

Spoluautor Simon Lamb naznačil, že sopečná činnost během této události „možná hrála důležitou roli v historii Země, ovlivnila klima planety a také vývoj života tím, že spustila masové vymírání“.