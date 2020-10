Ruská protivzdušná obrana se naučila sestřelovat hypersonické rakety, oznámila média

Jak se tvrdí v příspěvku, zkoušky protiletadlového raketového systému S-300V4 provedené v několika etapách potvrdily, že je schopen sestřelovat nejen nyní existující cíle, ale i ty, jejichž vývoj v zahraničí nebyl zatím ukončen. Jde o operativně taktické, a hlavně o hypersonické zbraně, o jejichž úspěšném vývoji nedávno promluvil prezident USA Donald Trump.

Podle listu systém protivzdušné obrany takovou schopnost získal díky nové, speciálně vyvinuté munici s dostřelem až 400 kilometrů.

Bývalý náměstek vrchního velitele Letectva pro otázky Sjednoceného systému protivzdušné obrany SNS generálporučík Ajteč Bižev v rozhovoru pro noviny řekl, že testovaná raketa nové generace dokáže zajistit na dlouhou dobu spolehlivou ochranu před nyní existujícími a perspektivními druhy zbraní. Prohlásil rovněž, že „pravděpodobný nepřítel nemá žádné šance“.

Putin o ruských zbraních

Vývoj nových zbraní byl reakcí Ruska na odstoupení USA od smlouvy o protiraketové obraně, oznámil prezident RF Vladimir Putin na fóru diskusního klubu Valdaj.

„Teď ke smlouvě START III. Když jsme to posuzovali a jednali o těchto otázkách, brali jsme přece ohled na všechny problémy. Nebral se ohled jen na jedno: to, co se u Ruska objevilo jako reakce na odstoupení USA od smlouvy o protiraketové obraně, právě jako reakce na odstoupení. Jde o naše nejnovější systémy vysoce přesných hypersonických zbraní. Podobné systémy USA zatím nemají, stejně jako je nemají ani jiné země,“ oznámil Putin.