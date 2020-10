Co dělat, když jste s autem spadli do vody? Záchranáři promluvili o způsobech, které vám zachrání život

Ruští záchranáři dali řadu tipů, jak se zachránit z auta, které spadlo do vody. Jsou jednoduché, ale důležité. „Při pádu do vody se auto může nějakou chvíli držet na vodě, to vám stačí k opuštění vozu," vysvětlili na ruském Ministerstvu pro mimořádné situace Volgogradské oblasti.