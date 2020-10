Sputnik debutuje v pořadu na HBO: S fakty si jednoduše nedělejte hlavu

Zaměstnanci Sputniku byli poněkud překvapeni, že se jim dostalo publicity zdarma v pořadu HBO s názvem The Comey Rule, který vychází z memoárů bývalého ředitele FBI Jamese Comeyeho o amerických volbách z roku 2016. Společnost se totiž ani neobtěžovala ověřit si fakta nebo dokonce kontaktovat web předtím, než to napsala do scénáře.