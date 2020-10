V Azovském moři došlo k explozi na ruském tankeru

Tanker měl směřovat z přístavu Kavkaz do Rostovu na Donu. Výbuchy měly následovat po požáru na palubě, který začal ve vodách Azovského moře.

Dle informací ruské Federální agentury námořní a říční dopravy ( Rosmorrečflot ) byl tanker prázdný, explodovat měly výpary ropných produktů. Předběžné zprávy záchranářů také uvádí, že k únikům ropy do moře nedošlo.

Dodává se, že loď je nakloněná a může se potopit. Vyšetřovací orgány Ruska již zahájily příslušné kontroly.

Uvádí se, že 10 členů posádky bylo zachráněno lodí Sirius. Jejich zdravotní stav je uspokojivý. Další tři osoby, které byly hozeny přes palubu, se stále hledají.

V letošním červnu byl v ruském Krasnojarském kraji vyhlášen mimořádný stav federální úrovně poté, co do řeky v Norilsku unikly tuny paliva. Uvádělo se, že plocha znečištění dosáhla asi 100 tisíc metrů čtverečních, část paliva se dostala do okolních řek. Ruské úřady poté také informovaly, že mezní úroveň koncentrace škodlivých látek na vodních objektech v Norilsku byla překročena o několik desítek tisíc procent. Ropné produkty se dostaly i do půdy.