Expert vysvětlil, jaký je rozdíl mezi vejci s bílou a tmavou skořápkou

Uvádí se, že barva skořápky závisí na pigmentech, které dá kuře vejci. Také to však do značné míry závisí na druhu těchto ptáků, vysvětlil odborník.

V každém případě barva vaječné skořápky nic nevypovídá o nutričních vlastnostech vejce, ani o životním stylu kuřete, ujistil odborník.

Jak si vybrat vejce v obchodech

Za prvé je, samozřejmě, potřeba věnovat pozornost datu balení, které by mělo být uvedeno na obalu. To ale není zdaleka vše – důležité je i místo výroby. Čím blíže je zeměpisná poloha k odbytišti, tím lépe. Koneckonců, čím méně času muselo vejce putovat po silnicích, aby se z farmy dostalo na obchodní pulty, tím vyšší je jeho bezpečnost, vysvětlili odborníci z Ruského systému kvality.

Odborníci také poznamenali, že skořápka by měla být bez trhlin či štěpů. Je také dobré, aby byla vejce čistá, bez peří a stop trusu. Místo pro skladování vajec v obchodě by mělo být suché, čisté a bez jakýchkoli pachů: vejce totiž absorbují nežádoucí vůně. To platí i pro obal: neměly by na něm být žádné skvrny.

Šest typů vajec, které mohou vašemu tělu ublížit více než jed

Syrová vejce

Obsahují avidin a antitrypsin, které ovlivňují trávení a vstřebávání vaječného bílku. Kromě toho mohou být vejce přenašeči bakterií, které mohou způsobit průjem. Tyto bakterie zanikají pouze při vysoké teplotě, proto se před konzumací vajec doporučuje, aby byla tepelně zpracována.

Vejce se smíšeným žloutkem a bílkem

Pokud takové vejce nemá specifický zápach nebo vzhled, lze jej po tepelné úpravě sníst. Ovšem v případě, že je vaječný bílek zakalený, lze předpokládat, že se uvnitř množí bakterie. Pokud má vejce nepříjemný zápach, v žádném případě jej nekonzumujte.

Vejce s vyschlým žloutkem

Pokud má žloutek v takovém případě normální barvu, může se vejce normálně zpracovat. Pokud je však žloutek zcela přilepený ke skořápce a navíc zčernalý, mělo by být takové vejce okamžitě vyhozeno.

Popraskaná vejce

Nárazy během přepravy, skladování nebo špatného balení mohou způsobit, že vejce praskne. V tom případě se stává vejce náchylnější k bakteriím, což ovlivní i jeho trvanlivost.

Plesnivá vejce

Navenek se tento stav projevuje černými skvrnami nebo plísní. Takové vejce se v žádném případě nesmí jíst.

Vejce s kuřecím zárodkem

Nejen, že tato vejce již neobsahují žádné živiny, ale přenášejí různé bakterie, jako je E.coli, stafylokok, bakterie Proteus a další, což může vést k otravě. Proto nejezte ani tyto vejce.