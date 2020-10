V Číně byl spatřen neobvyklý automobil Lada 4x4. Podívejte se, jak vypadá

Zmiňme, že tento typ automobilu je v Číně již tak vzácný a tento neobvyklý tuning jej změnil téměř k nepoznání. Dokonce jeden automobilový nadšenec, který spravuje instagramový účet o automobilech v Číně, požádal své sledující o pomoc.

„Vlastně netuším, co to je… Vypadá to jako Lada Niva, ale nikdy jsem Ladu v Číně neviděl! Ví někdo, co je to zač?“ napsal na sociální síti.

Následně jeden zkušenější sběratel „živých“ fotografií automobilů v ČLR potvrdil, že se jedná o Ladu 4x4. Zároveň však vyjádřil svůj názor, že auto bylo do dané země dodáno přes černý trh od neoficiálních prodejců, protože v Číně nikdy neviděl jediný autosalon nabízející tyto automobily.

Prodej automobilů značky Lada v Evropě

Připomeňme, že společnost AvtoVAZ nedodává tato auta do Číny. Nicméně, v roce 2017 vyšlo najevo, že Ladu začali do země dodávat z Kazachstánu, kde působí obchodní partner ruského automobilového giganta, společnost Asia Auto. Tehdy se také uvádělo, že v Číně bude cena auta asi dvakrát vyšší než ve své vlasti – tedy od 100 do 130 tisíc juanů, což je odpovídá částce 1,15 až 1,49 milionu rublů. V první polovině roku 2017 bylo do ČLR dodáno téměř 700 vozidel. Další úspěchy tohoto modelu nebyly v médiích nijak prezentovány.

Nedávno jsme informovali, že v září 2020 bylo v Evropě, včetně Velké Británie, prodáno 38 020 osobních automobilů, což podle Evropské asociace výrobců automobilů představuje nárůst o 3,1 % ve stejném období loňského roku. Na konci devíti měsíců byl zaznamenán pokles o 28,8 %.

Je zajímavé, že Lada se na seznamech stále objevuje, ačkoli dodávky automobilů ruské značky do zemí EU se zastavily již v dubnu 2019. V září bylo prodáno 67 automobilů oproti 232 v loňském roce.

Od ledna do září 2020 bylo v EU zakoupeno 1811 automobilů Lada, což je téměř o 54 % méně než ve stejném období roku 2019.

Pokud mluvíme o dynamice z měsíce na měsíc, pak je to zjevně negativní: v srpnu si například kupce v Evropské unii našlo 382 automobilů AvtoVAZ.