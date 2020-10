Nejrychlejší způsob, jak se zbavit kocoviny. Lékař se podělil o tajemství

Především je, podle jeho slov, dobrá kontrastní sprcha, střídání horké a studené vody po pěti sekundách. Pak je třeba obnovit vodní elektrolytickou bilanci organismu.

„Nejlepší pro normalizaci pH krvi je minerálka,“ sdělil lékař v televizním rozhovoru.

Kazancev poznamenal, že při kocovině má velký význam správná snídaně. Jednou z variant může být omeleta, ale nepříliš usmažená.

„Radím přípravky na základě kyseliny jantarové a citronové, což urychlí detoxikaci,“ upřesnil lékař.

Během dne poradil narkolog vitamíny a přípravky obsahující kalium a hořčík.

Pro zlepšení celkového subjektivního stavu je třeba se projít na čerstvém vzduchu a vyhnout se velkému fyzickému zatížení, řekl na závěr lékař.

Nemíchejte si kávu s acylpirinem

Konzumace acylpirinu s kávou po včerejší velké dávce alkoholu je škodlivá pro zdraví, sdělila lékařka, autorka knihy „Jak by marodil lékař: malé triky velkého zdravotnictví“ Olga Kašubinová v interview pro Sputnik.

Nejvýraznějším následkem otravy alkoholem jsou bolesti hlavy ráno. Lidé se jich snaží zbavit s pomocí anestetik a silné kávy. Na čas to pomůže, ale pak může velmi uškodit žaludku, míní Olga Kašubinová.

„Acylpirin může skutečně odstranit bolesti hlavy, ale platí to pro všechny druhy těchto bolestí. Konzumace acylpirinu při kocovině nemá zvláštní smysl, ale také není moc škodlivá. Jediné, na co byste si měli pamatovat, je, že acylpirin negativně působí na žaludek. Po konzumaci alkoholu je žaludek i beztak podrážděný, a když si navrch dáte acylpirin a kávu, může to způsobit dodatečné bolesti, anebo zhoršení chronické gastritidy. Pro ty, kdo mají vředy, je podobné spojení nebezpečné. Na jejich místě bych neexperimentoval,“ řekla Sputniku lékařka.

Na druhou stranu může být spojení kávy a anestetik při obyčejných bolestech hlavy, jež nesouvisí s alkoholem, dost účinné. Acylpirin zředí krev a kofein přispěje k odstranění škodlivých látek.

„Existují dokonce léky obsahující acylpirin a kofein. Skutečnost, že farmakologie tyto léky vyrábí, svědčí o tom, že se tyto dvě látky slučují dost dobře. Nebojte se zapít si acylpirin šálkem kávy. Víc než to, kofein často přidávají k acylpirinu, poněvadž zvyšuje jeho účinek. Tyto dvě látky se navzájem povzbuzují a účinek je pak větší,“ sdělila Olga Kašubinová v rozhovoru pro Sputnik.