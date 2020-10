Prezidentský kandidát Biden označil Rusko za největší hrozbu pro USA a nařkl jej ze šíření dezinformací o své osobě

Kandidát na post prezidenta Spojených států amerických za Demokratickou stranu, Joe Biden, označil Rusko za největší hrozbu pro USA na mezinárodní scéně. Podle něj navíc budoucnost rusko-amerických vztahů závisí na Spojených státech. Uvedl to v jednom z rozhovorů.

„Domnívám se, že právě teď je tou největší hrozbou pro Ameriku, pokud jde o narušování naší bezpečnosti a spojenectví, Rusko. Za druhé, si myslím, že Čína je největším konkurentem,“ prohlásil Biden v rozhovoru pro americkou komerční televizní síť CBS.

Rovněž dodal, že budoucnost rusko-amerických vztahů závisí na Spojených státech. Podle jeho slov přístup Washingtonu určí, zda tyto země zůstanou i nadále konkurencí, nebo to přeroste ve „vážnější rivalitu z hlediska poměru sil“.

Dezinformace o Bidenovi

Již dříve v říjnu kandidátka Demokratické strany na úřad viceprezidentky v prezidentských volbách 2020 Kamala Harrisová slíbila, že Biden „přinutí Rusko k odpovědnosti“ za jakoukoli hrozbu americkým vojskům. Sám Biden již dříve prohlásil, že se Moskva nejaktivněji snaží ovlivnit nadcházející volby v USA, a proto je považována za hlavní hrozbu.

Kromě toho Joe Biden uvedl, že Rusko mohlo šířit dezinformace o jeho osobě, pokud jde o skandál s e-maily jeho syna Huntera, přičemž FBI a americké ministerstvo zahraničí takové podezření dříve popíraly.

„Z toho, co jsem četl a co jsem věděl, vyplývá, že zpravodajská komunita varovala prezidenta (Donalda Trumpa, pozn. red.), že jeho právník (Rudy, pozn. red.) Giuliani dostával dezinformace od Rusů. A také víme, že (ruský prezident Vladimir, pozn. red.) Putin se velmi snaží šířit dezinformace o Joeovi Bidenovi. Pokud tedy dáte Rusko, Giulianiho a prezidenta do jedné rovnice, pak dostanete to, co dostanete. Je to pomlouvačná kampaň,“ doplnil Biden v rozhovoru pro CBS.

Také deník New York Post začal v říjnu publikovat zprávy o synovi Joeho Bidena, Hunterovi, a poskytoval e-maily a další důkazy, na jejichž základě Trump věří, že je Biden zkorumpovaný. Nicméně, bývalý viceprezident a demokratický kandidát na post prezidenta již dříve popřel jakékoli zapojení do obchodních vztahů svého syna. Jeho oponenti, zejména prezident Trump, jsou ale přesvědčeni o tom, že právě díky Bidenovi získal jeho syn lukrativní projekty na Ukrajině a v Číně.

Demokraté ale obvinění Joeho Bidena popírají a označují je za „dezinformace“, kterých se podle nich účastní i Moskva.

Šéf americké národní zpravodajské služby John Ratcliffe a FBI však uvedli, že zveřejnění e-mailové korespondence Bidena mladšího nemá nic společného s Ruskem. Americké ministerstvo zahraničí rovněž sdílí názor amerických zpravodajských služeb, a sice, že v e-mailovém skandálu Huntera Bidena nedošlo k žádné „ruské dezinformaci“. Uvedl to ministr zahraničí Mike Pompeo. Také Trump se vysmál informaci o ruském zapojení do korespondenčního skandálu.

Volby a vměšování se do nich

Nicméně, Rusko opakovaně odmítlo obviňování z pokusů ovlivňovat demokratické procesy v různých zemích a mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov je označil za „absolutně neodůvodnění“. Když tamní ministr zahraničí Sergej Lavrov hovořil o údajném ruském zasahování do voleb v různých zemích, nechal se slyšet, že neexistují žádné důkazy, které by to dokazovaly.

Zmiňme také, že i vztahy mezi Pekingem a Washingtonem se v posledních měsících zhoršily, a to z různých důvodů. Jedním z nich je pandemie koronaviru, ale také situace ohledně práv národnostních menšin v ČLR, odmítnutí Pekingu účastnit se jednání o kontrole zbraní a obchodní rozepře. Bílý dům navíc podnikl řadu opatření, která mají omezit ohrožení národní bezpečnosti USA, které podle Washingtonu údajně pochází ze strany čínských technologických společností.

Připomeňme, že americké prezidentské volby se budou konat již 3. listopadu. O prezidentský úřad se letos uchází úřadující prezident za Republikánskou stranu Donald Trump a demokratický kandidát Joe Biden.