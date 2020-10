Ruskou olympijskou šampionku Zagitovovou nezařadili do TOP 25 největších krasobruslařů historie

Americký portál Yardbarker vytvořil seznam TOP 25 největších krasobruslařů historie. V seznamu nalezneme například dvojnásobnou mistryni světa z let 2016 a 2017 Jevgeniji Medveděvovou nebo dvojnásobného olympijského šampiona Jevgenije Pluščenka. Poslední olympijská vítězka ze Zimních olympijských her 2018 Alina Zagitovová se však do TOP 25 nevešla.