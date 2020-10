„Bolí mě srdce.“ Ewa Farna se vyjádřila k přísnějšímu zákonu proti potratům v Polsku

Oblíbená zpěvačka česko-polského původu využila svůj profil na sociální síti k tomu, aby se vyslovila k dění v Polsku. V zemi totiž vyšly tisíce lidí do ulic, aby protestovaly proti novému a ještě přísnějšímu zákonu proti potratům. A jak se k věci staví Ewa Farna?

Zpěvačka svým statusem poukazovala na to, co se nyní v Polsku aktuálně řeší. Jde o to, že nová tamní legislativa zakazuje prakticky všechny legální interrupce v zemi.

„Bolí mě srdce. Je mi velmi líto žen, které samy čelí tak nepředstavitelně obtížné volbě. A ještě víc mě teď mrzí, když jim toto právo bylo vzato,“ napsala ve svém statusu.

A prakticky ihned poté, co se tento status na Instagramu objevil, začaly se hromadit i komentáře. V nichž lidé z velké části vyjadřovali přesvědčování, že zákaz potratů není tou správnou cestou.

„Je to rozhodnutí každého z nás a našich partnerů. S tímto rozhodnutím budeme žít. Ne stát, ne lékaři, ale my,“ zněl jeden z názorů.

„Musím to říct, ale fascinuje mě, že v dnešní době jsou země, kde se nemůže člověk svobodně rozhodnout,“ pozastavovali se nad tímto krokem další uživatelé.

A v podobném duchu se nesly i ty další: „To, co se děje, je strašné a smutné. Nemám k tomu všemu slov, ani sil.“

„Bojujeme! Naše tělo = naše právo! Svoboda volby. Nevzdáváme se,“ vyzývali ostatní.

Někteří dokonce ocenili iniciativu Farné, že se o tomto problému veřejné zmínila: „To je to, co potřebujeme – hlas veřejně známých osobností, které se nebojí vyjádřit svůj vlastní názor! Protože je to naše společná věc. Bravo.“

Jiní jen podotýkali, že jsou v myšlenkách se všemi tamními ženami: „Myslím na všechny polské ženy…“

A samozřejmě se našli i jedinci, který tuto novelu zákona schvalují: „Bůh nám dal přikázání: Nezabiješ.“

Téma potratů v Polsku

Potraty jsou u našich sousedů ožehavé téma. V souvislosti s tím polský ústavní soud ve čtvrtek minulého týdne zakázal téměř všechny legální formy potratu. Výjimku mají nadále pouze případy, kdy byla žena znásilněna, nebo, kdy bylo dítě počato v incestu. Legálně pak může žena v Polsku podstoupit potrat také v případech, kdy je ve vážném ohrožení její zdraví.

Za zmínku stojí také to, že 98 % uměle přerušených těhotenství v Polsku dosud tvořily případy, v nichž byl poškozen samotný plod. Tyto případy ale ve čtvrtek postavil ústavní soud mimo zákon. Svůj krok pak zdůvodnil tím, že legislativa umožňující potrat poškozených plodů je neslučitelná s ústavou.

S tím však nesouhlasili tamní občané, kteří se rozhodli, že dají svůj názor najevo. Do ulic největších polských městech tak vyrazily tisíce lidí, kteří protestovali proti novému a ještě přísnějšímu zákonu.