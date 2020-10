Lékařka doporučila potraviny, které můžeme jíst před spaním

„Můžete také sníst vařené vejce nebo omeletu s listy salátu, sladkou paprikou nebo rajčaty, dva nebo tři menší kousky celozrnného chleba s hummusem, fetou nebo kouskem vařeného kuřecího masa, šálek višní nebo jahod, dokonce i s menším kouskem sýru (asi 25 gramů), smoothie z netučného mléka s bobulemi nebo ananasem. Dokonce i horká celozrnná kaše s 10 nebo 12 rozinkami a skořicí nebude na škodu. A šálek teplého bylinkového čaje výborně doplní tuto pozdní večeři,“ řekla Pugačovová v rozhovoru pro Agenturu městských zpráv Moskva.

Odborník vyzývá k opatrnému používání prostředků, které chrání před hlukem

Lidé citliví na hluk často nemohou usnout bez špuntů do uší. Ukázalo se však, že při jejich používání musíme být nanejvýš opatrní.

„Za prvé zasouvat špunty do uší musíme velmi opatrně, abychom náhodou neporanili pokožku ušního kanálku a nezanesli tam infekci. Za druhé ty špunty musí být čisté stejně jako i vaše ruce,“ řekla v rozhovoru pro týdeník AiF lékařka ORL Kira Bazarkinová.

Zdůraznila, že jednorázové špunty nelze používat opakovaně: jsou vyrobeny z pórovitého materiálu, který je výborným prostředím pro rozmnožování bakterií.

Je třeba upozornit také na to, že vyndávat špunty z uší musíme také opatrně bez prudkých pohybů. Trpí-li člověk zvýšenou produkcí ušního mazu, měl by používat špunty pod dohledem odborníka. Jinak se může vnější zvukovod ušním mazem ucpat.

A to nejdůležitější je, že své špunty do uší nesmíme dávat nikomu jinému. Budete-li tato doporučení dodržovat, nepovede použití špuntů do uší k žádným problémům, ujistila Bazarkinová.