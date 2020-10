Aktivista tmavé pleti se pokusil vyloupit Louvre a byl zatčen. Video

K incidentu došlo 22. října, ale média na něj upozornila až nyní. Na videu, které zveřejnil očitý svědek, černoch sundává vysokou sošku z podstavce a nese ji. „Přišli jsme si vzít zpět to, co nám patří. Přišel jsem pro to, co bylo ukradeno z Afriky, jménem našich lidí, jménem naší matky Afriky.“

Zástupci muzea v rozhovoru s novináři uvedli, že socha vybraná aktivistou není africká. Toto dílo bylo vyvezeno z ostrova Flores v Indonésii koncem osmnáctého století.

O týden dříve Diyabanza unikl trestu odnětí svobody za pokus o vyloupení muzea na nábřeží Quai Branly: musel zaplatit pokutu, ale soud neomezil jeho svobodu, protože uznal argumenty obhajoby: krádež exponátu byla protestní akcí, nikoli skutečnou loupeží.

Červnový incident v pařížském muzeu

V červnu řada aktivistů afrického původu vtrhla do Muzea na nábřeží Branly v Paříži, kde se mimo jiné nachází etnografické sbírky mimoevropského umění. Dotyční aktivisté prohlásili, že řada artefaktů musí být převezena do Afriky, kam ve skutečnosti patří. Důvodem těchto nároků bylo přesvědčení, že v minulosti evropské země ukradly tyto expozice a zavraždily miliony Afričanů.

„Souhlasím! Já jsem pro to, aby ty tzv. vyspělé západní státy jim vrátily, co ukradly, ale at’ se každý potom vrátí domů. Nejen kulturní bohatství, ale i lidé!” navrhla slovenská politička.

Na tuto událost reagovala slovenská politička Anna Bělousovová (roz. Malíková), jež v minulých letech zastávala funkci předsedkyně Slovenské národní strany. Na svém facebookovém profilu Belousovová uvedla, že s požadavkem na návrat určitých exponátů do Konga či dalších afrických států souhlasí. Zdůraznila však, že spolu s kdysi ukradenými artefakty se musí vrátit i afričtí migranti.

Dále ve svém textu Belousovová upřesnila, že tím nemíní tzv. přirozenou migraci, v jejímž rámci přijíždějící lidé poctivě pracují a přispívají tak k rozvoji země. Terčem její kritiky je migrace nepřirozená, kterou evropské státy zaznamenaly v posledních letech. Tento jev politička označila pojmem „invaze do Evropy“, která nadměrně zatěžuje sociální systémy evropských států a destabilizuje celou společnost.