Odborníci vyvrátili mýtus o méně škodlivé cole bez cukru

Pijete dietní colu, abyste se vyhnuli budoucím problémům se srdcem? Nedělejte si iluze, nepomůže vám to. Francouzští vědci zjistili, že dietní nápoje jsou pro srdce stejně škodlivé jako jejich „standardní“ verze s vysokým obsahem cukru. Článek o tom byl publikován v Journal of the American College of Cardiology.