„Netušil jsem, že něco takového existuje.“ Princ Harry promluvil o královské výchově a naštval uživatele

Princ Harry naštval spoustu „obyčejných“ lidí. V rozhovoru s aktivistkou hnutí Black Lives Matter si totiž postěžoval, že ho královská výchova a vzdělání nepřipravily na jeden obrovský světový problém, kterým je nevědomá rasová předpojatost. Na vlastní kůži to prý poznal po svatbě s Meghan.

Harry poskytl rozhovor Patricku Hutchinsonovi, který se proslavil ikonickou fotografií, jak černošský aktivista pomáhá zraněnému bělochovi a odpůrci hnutí Black Lives Matter. Princ Harry si v rozhovoru postěžoval na nedostatečnou výchovu ohledně společenských témat. Mimo jiné uvedl, že prý vůbec netušil, že existuje tak velký problém, kterým označil nevědomou rasovou předpojatost.

„Jakmile si to uvědomíš, pak je na tobě, abys vyšel z komfortní zóny a začal se o tom problému učit. Protože nevědomost pak už není výmluvou. Ale já vůbec se svojí výchovou a vzděláním nevěděl, co to nevědomé předsudky jsou. Netušil jsem, že něco takového existuje,“ uvedl Harry.

Dodal také, že je velmi smutné, že mu trvalo opravdu mnoho let, než si to celé uvědomil. „Zvlášť jsem si to ale uvědomil, když jsem žil týden v botách mojí ženy,“ dodal.

Harry přišel s poetickým přirovnáním, jak si po boku své ženy s černošskými předky uvědomil problematiku nevědomých rasových předsudků. Ale spousty lidem se toto přirovnání nezdá vhodné.

„Boty tvojí ženy stojí zřejmě několik tisíc dolarů. Spousta lidí by v nich také ráda chodila, alespoň na den. Přála bych si, abys přestal neustále kázat a stěžovat si. Nežereme ti to,“ napsala na britském serveru Mail Online jedna ze čtenářek.

„Myslí týden v botách svojí bohaté manželky, obklopen služebnictvem a ochrankou? Tak určitě,“ dodává další.

Harry v rozhovoru promluvil také o tom, že rasové předsudky jsou globálním problémem, který se musí řešit.

„Vlak vyjel ze zastávky. Pokud v něm nejsi, tak naskoč, protože je toho spousta, co můžeme udělat,“ snaží se Harry vyburcovat veřejnost.

Meghan Markleová přirovnala uživatele sociálních sítí k drogově závislým

Meghan Markleová se nedávno zúčastnila virtuálního summitu nejmocnějších žen příští generace, který organizovala Fortune. Většinu svého projevu Meghan věnovala nebezpečím sociálních sítí.

Vévodkyně ze Sussexu přirovnala uživatele, kteří tráví na sociálních sítích spoustu času, k drogově závislým a zdůraznila, že „má velké obavy z lidí, pro které se online život stal součástí každodenního života“.

Markleová přiznala, že ona sama už dlouho nebyla na sociálních sítích. Odhalila, že účet Sussexroyal na Instagramu řídil tým asistentů, nikoliv ona nebo Harry.

Markleová objasnila, že před manželstvím trávila spoustu času v online světě. V roce 2018 měla na Instagramu 1,9 milionu sledujících. Používala také Twitter a Facebook a psala blog o životním stylu s názvem The Tig.