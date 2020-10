Black Lives Matter proniklo už i na Instagram. Sociální síť mění politiku zveřejňování snímků nahého těla

Uvádí se, že tuto změnu dokázala prosadit plus-size modelka Nyome Nicholas-Williamsová. Ta totiž obvinila Instagram z cenzury svých fotografií: její polonahé snímky byly odstraněny ze sociální sítě (modelka pózovala v šortkách a zakrývala si prsa rukama), přičemž služba podpory uvedla, že k tomu došlo v souvislosti s platnými pravidly Instagramu.

„Samozřejmě, že v současném algoritmu existuje obrovská rasová nerovnováha, protože uživatelé se světlou pletí dostávají zelenou a nemusí se starat o cenzuru svých příspěvků, zatímco uživatelé s tmavou pletí musí svoji přítomnost na platformě neustále ospravedlňovat, na což bylo vedení Instagramu upozorněno,“ řekla Nyome

Nicholas-Williamsová tak obvinila sociální síť z diskriminace plus-size uživatelů tmavé pleti. Následně jí v jejím úsilí podpořily tisíce lidí, kteří publikovali příspěvky s hashtagem #IWantToSeeNyome a podepsali petici určenou vedení Instagramu.

Facebook (zakladatel Instagramu) ale popřel, že by Nicholas-Williamsová byla rasově diskriminována. Společnost původně uvedla, že správa Instagramu považovala její snímky velmi blízké pornografii, a proto byly odstraněny. Poté však zástupci sociální sítě situaci podrobněji prozkoumali a připustili, že na modelku uplatnili svou politiku nesprávně. Společnost v současné době vyvíjí nová pravidla pro publikování obsahu nahoty, která by měla vstoupit v platnost do 1. listopadu.

„Blíže jsme prozkoumali problém a uvědomili jsme si, že v tomto případě nebyla naše pravidla týkající se ukazování nahých prsou aplikována správně. Zpětná vazba Nyome nám pomohla pochopit, v jakých případech naše pravidla nefungují tak dobře a jak je lze zlepšit,“ uvedli zástupci Instagramu.