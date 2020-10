Erdogan obvinil Rusko z „útoku“ na opoziční tábor v Idlibu

„Ruský útok na opoziční výcvikový tábor v regionu Idlib svědčí o absenci přání udržitelného tam míru a klidu,“ řekl Erdogan během svého vystoupení před parlamentní frakcí vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje.

Syrské noviny Al-Watan s odvoláním na zdroje v ministerstvu zdravotnictví v Idlibu předtím uvedly, že v důsledku leteckého útoku ruských vzdušných sil na výcvikový tábor teroristické skupiny v syrské provincii Idlib bylo zabito více než 40 ozbrojenců a nejméně 60 zraněno.

Rozhovor s ruským prezidentem

Turecký prezident rovněž uvedl, že den předtím během telefonních rozhovorů s Vladimirem Putinem nabídl ruskému prezidentovi, aby se společně podíleli na urovnání karabašské krize.

„Diskutovali jsme s Putinem o událostech v Karabachu. Řekli jsme: přijďte na Kavkaz, vyřešte tuto otázku. Pokud chcete, budeme to řešit společně. Vy promluvíte se svými partnery, my s našimi. Ať si promluví i naši ministři zahraničních věcí a další. Hlavní věcí je pochopit, zda tento problém vyřešíme nebo ne. Pojďme to ukončit. Jsme upřímní. A věřím, že jste také upřímní,“ řekl Erdogan během svého vystoupení před parlamentní frakcí vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje.

„Říkají nám: posíláte zahraniční bojovníky ze Středního východu do Ázerbájdžánu. Řekl jsem váženému prezidentu Putinovi: nyní na straně Arménie bojuje asi 2 tisíce členů Kurdské dělnické strany, platí jim každému 600 dolarů. Odpověděl, že o tom nic neví. Tak jsem mu o tom řekl,“ dodal Erdogan.

Operace v Sýrii

urecké ozbrojené síly mohou v Sýrii zahájit novou operaci, pokud teroristé neodejdou od tureckých hranic, prohlásil prezident republiky Tayyip Erdogan.

„Hrozby ze strany Sýrie vůči naší zemi pokračují. Nedávno byli zneškodněni teroristé, kteří připravovali teroristické útoky na naše území. Je zřejmé, že se Spojené státy snaží vytvořit novou válečnou zónu podél syrsko-irácké hranice, což je předzvěstí dalších tragédií. Pokud teroristé neodejdou od našich hranic, přejdeme k činům,“ řekl Erdogan v během svého vystoupení před parlamentní frakcí vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje.

Dodal, že turecké ozbrojené síly jsou schopné „očistit Sýrii od všech teroristických organizací“.

Turecko v letech 2016–2019 provedlo v Sýrii tři vojenské operace: Štít Eufratu, Olivová ratolest a Pramen míru.

V srpnu 2016 zahájila turecká armáda operaci Štít Eufrat proti militantům z teroristické skupiny Islámský stát* za účasti syrské opozice, obsadila pohraniční město Džarábulus v severní Sýrii a také města Azáz a Al-Báb.

20. ledna 2018 oznámil generální štáb tureckých ozbrojených sil zahájení operace Olivová ratolest proti kurdským formacím v syrském Afrínu. Současně s Tureckem tam působila Svobodná syrská armáda (SSA, FSA). 18. března turecký prezident Tayyip Erdogan oznámil, že Afrín přechází pod kontrolu turecké armády a SSA.

USA a Turecko 17. října 2019 oznámily, že se dohodly na pozastavení turecké vojenské operace Pramen míru v severovýchodní Sýrii a stažení kurdských formací z 30kilometrové nárazníkové zóny na syrsko-turecké hranici, kterou se Ankara chystala kontrolovat samostatně.