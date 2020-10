Nová politika zadržování vůči Rusku? USA informují o odhodlání rozmístit hypersonické rakety v Evropě

Spojené státy americké jsou připraveny rozmístit hypersonické rakety v Evropě, a to za účelem zdržení Ruské federace. Uvedl to poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Robert C. O'Brien, když vystupoval v neziskové organizaci Hudson Institute.

„Odstoupili jsme od Smlouvy INF (Smlouva o likvidaci raket středního a kratšího doletu, pozn. red.), vyvíjíme hypersonické zbraně a systémy dodávek balistických raket. (…) V případě potřeby takové zbraně nasadíme v Evropě, abychom zadrželi Rusko,“ prohlásil Robert C. O'Brien.

Již dříve Washington informoval o svém záměru vybavit hypersonickými raketami všechny torpédoborce amerického námořnictva, a také poskytnout tyto zbraně pozemním jednotkám.

Spojené státy v současné chvíli vyvíjejí několik. Pentagon však připustil, že v této oblasti zaostávají za Ruskem a Čínou.

Ve zprávě Kongresové výzkumné služby USA, která nesla název Hypersonické zbraně: Minulost a problémy, se uvádělo, že perspektivní americké hypersonické rakety budou nejaderné, což zvýší požadavky na jejich přesnost.

Připomeňme, že Smlouva o likvidaci raket středního a kratšího dosahu (Smlouva INF) mezi SSSR a USA byla podepsána 8. prosince 1987 ve Washingtonu. Podpisem ji stvrdili Michail Gorbačov a Ronald Reagan. Dokument vstoupil v platnost 1. června 1988. Nicméně, USA dne 2. srpna 2019 jednostranně od dohody odstoupily.

Rusko a nejmodernější zbraně

Rusko by podle tamního prezidenta Vladimira Putina mělo mít ty nejmodernější typy zbraní, které jsou mnohonásobně lepší než v jiných zemích. Konečně tak tato země nemusí ve vývoji nových typů zbraní dohánět ostatní.

„Nejednou jsem hovořil o tom, že po celá desetiletí jsme neustále museli být v roli dohánějících, Vy to velmi dobře víte. Týkalo se to atomových, jaderných zbraní, strategického letectví dlouhého doletu a mezikontinentální raketové techniky, to znamená toho, co odborníci nazývají prostředky dodávky,“ řekl Putin během online setkání s raketovým inženýrem Herbertem Jefremovem, který je autorem hypersonické bojové hlavice Avangard.

Prezident také uvedl, že to zemi vždy přivádělo do velmi obtížné, a dokonce nebezpečné situace. „Skutečně byly chvíle, kdy nám vyhrožovali, ale my jsme neměli čím odpovědět,“ řekl prezident. To bylo podle jeho slov jasným a nebezpečným narušením strategické rovnováhy.

„A nyní, poprvé v naší moderní historii, Rusko vlastní nejmodernější typy zbraní, které jsou mnohokrát lepší v síle, výkonu, rychlosti, což je velmi důležité, v přesnosti než všechno to, co existovalo a dnes existuje. Nikdo na světě takové zbraně nemá. Každopádně zatím ne,“ zdůraznil Putin.

Trump se pochlubil hypersonickými zbraněmi

„Už nyní máme hypersonické rakety,“ řekl Trump na Floridě.

Zmiňme také to, že se americký prezident Donald Trump během svého vystoupení ve městě Ocale na Floridě, které proběhlo v rámci předvolební kampaně, zmínil o hypersonických raketách. Podle něj je Spojené státy již mají.

Spojené státy již dříve ohlásily testování prototypů hypersonických raket. Z ministerstva obrany prohlásil Ryan McCarthy, že raketa přistála „15 centimetrů“ od cíle.

Ještě před tím americké ministerstvo obrany oznámilo, že Námořní centrum pro pozemní válku ve státě Indiana bude primární základnou pro vývoj hypersonických zbraní. Centrum umožní vědcům a inženýrům využít předcházející a probíhající investice na pomoc americkým vojenským službám při vývoji hypersonických zbraní s rychlejšími, adaptabilnějšími a modulárními upgrady.

Spojené státy letos začaly vyvíjet velký tlak na vývoj hypersonických raket, které létají rychlostí pěti až dvacetinásobku rychlosti zvuku v reakci na úspěšné demonstrace této technologie ze strany Číny a Ruska.