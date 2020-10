Muž se náhodou „setkal“ se svým zesnulým otcem na internetu

„Viděli jsme ho v jeho přirozeném prostředí – při natírání domu, s padajícími kalhotami,“ svěřil se.

Muž upřesnil, že během posledních deseti let jeho otec asi pětkrát přemalovával zdi.

„Nikdy nespěchal, takže se zdálo, že stále natírá dům,“ vyprávěl.

Uživatel si také vzpomněl, že rodina si často dělala z otce legraci kvůli tomu, že mu během práce padaly kalhoty.

Podle slov muže jeho otec zemřel v lednu. Šest měsíců před tím mu lékaři diagnostikovali glioblastom, jednu z nejagresivnějších forem nádoru na mozku.

Dříve jsme psali, co muž, který přežil srdeční zástavu, vyprávěl o tom, co viděl po „smrti“. Podle jeho slov měl pocit, že je vtahován do prázdnoty, a potom z nějakého důvodu „pomyslel na Elvise Presleyho“. Rovněž uvedl, že si byl jistý, že „všechno dobře dopadne“.

Kromě toho se Brit přiznal, že „uviděl“ podivné stvoření.

„Pocítil jsem přítomnost Bytosti vytvořené z čisté lásky a přijetí. <...> Zdálo se mi, že jsem ji znal celý život,“ řekl muž.

Publikace odkazuje na článek neurologa a ředitele Allenova institutu pro výzkum mozku Christopha Kocha v časopise Scientific American, podle něhož se takové vize často vyskytují u lidí, kteří umírají. Podle vědce obrazy vznikají následkem nedostatku kyslíku v mozku a jsou známkou toho, že organismus „hledá“ způsob, jak přežít.