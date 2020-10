Expert vysvětlil, kdo a proč vám volá z vašeho telefonního čísla

Je to dost jednoduchý trik podvodníků. Lidé, kteří vidí volání z vlastního čísla, se obyčejně podiví a odpoví, aby se dozvěděli, kdo to volá. Technicky je to dost jednoduché a pozornost oběti je téměř zaručená, řekl agentuře Prime manažer projektů Centra digitálních expertíz agentury Roskačestvo Sergej Bodrov.