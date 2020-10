Pět příznaků toho, že člověk prodělal koronavirus, aniž by si toho všiml

Člověk může prodělat koronavirus a nevšimnout si toho. Existují přitom různé změny, jenže dost slabé, které považují za dočasnou nevolnost nebo obvyklé nastydnutí. Toto varování odborníků zveřejnil nedávno list The Telegraph.

Odborníci tedy uvedli pět příznaků:

Problémy s čichem a chutí.

Jak dlouho tento stav trvá: při obvyklém zánětu cest dýchacích zmizí příznaky zа týden nebo deset dní. Covid dokáže zhoršit špatný stav na dlouhou dobu, když člověk nemá žádné velké bolesti, ale necítí se tak dobře jako předtím.

Bolesti v břichu nebo průjem připomínají střevní poruchu, jako by člověk prostě něco nestrávil, ale může to být i příznak toho, že prodělal koronavirus. Bude se mu ale zdát, že to nějak souvisí se stravou.

Oční symptomy podobající se zánětu spojivek: pálení, svědění, zčervenání, pocit cizího tělesa v očích.

Ztráta energie. Mnozí lidé cítí po příchodu tmavých a chladných dnů ospalost a ochablost. Tento stav má ale vyvolat znepokojení, protože to je rovněž jeden z příznaků toho, že člověk prodělal koronavirus.

Zdravotníci dodali, že žádný z uvedených symptomů nemůže být absolutně přesným diagnostickým důkazem nákazy koronavirem, že upřesnit jeho existenci může pouze test.

Jak obnovit čich po covidu-19?

Otolaryngolog Abdullo Chodžajev vysvětlil dříve v rozhovoru pro RBK, jak obnovit čich po koronavirové infekci.

Odborník uvádí, že je nutné obnovit přístup vzduchu k nervovým zakončením, které jsou v nose.

„Je třeba použít vazokonstrikční léky, kapky, pravidelně zavlažovat nosní dutinu, můžete si sami připravit roztok s mořskou solí. Zajistěte v místnosti vlhkost vzduchu,“ vysvětlil.

Chodžajev také zdůraznil nutnost užívání vitamínů skupiny B a multivitamínů k obnově nervových buněk. Kromě toho bychom se měli správně stravovat, pít hodně vody a vyloučit nikotin a alkohol.

Dříve otolaryngolog, kandidát lékařských věd Vladimir Zajcev v pořadu rádia Sputnik řekl, že covid-19 není jediným důvodem ztráty čichu. Lékař zdůraznil, že u této infekce dočasná ztráta schopnosti cítit vůně a zápachy probíhá pomaleji než u akutních respiračních onemocnění.