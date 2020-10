Lékaři uvedli faktory, jež prudce zvyšují riziko mozkové mrtvice

Vysoký tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, kouření. To vše velmi zvyšuje riziko vzniku mozkové mrtvice, přičemž do 50 let se to stává častěji mužům než ženám, sdělil Sputniku vedoucí oddělení cévní chirurgie Višněvského chirurgického ústavu, doktor lékařských věd, profesor Andrej Čupin.