Cesta z Lampedusy a organizace nelegální migrace do Evropy. Co víme o útočníkovi z Nice?

Muž původem z Tuniska, který ráno nožem napadl několik lidí v katedrále Notre Dame ve francouzském městě Nice, dorazil koncem září do Itálie a stal se podezřelou osobou v případu organizace nelegální migrace. Uvedla to tisková agentura Adnkronos.

Daný zdroj uvádí, že podobný status získali i jeho krajané, kteří s ním zamířili na ostrov Lampedusa ve Středozemním moři, jenž patří Itálii.

Skutečnost, že útočníkem v Nice byl rodák z Tuniska a do země dorazil 9. října, potvrdil i šéf francouzské protiteroristické prokuratury.

Tato nová informace ve vyšetřování útoku v Nice se již stala záminkou pro různá politická prohlášení. Například lídr italské opoziční strany Liga Severu a bývalý ministr vnitra Matteo Salvini prohlásil, že současná ministryně Luciana Lamorgeseová by měla rezignovat, pokud se tyto informace potvrdí.

Jak uvedla italská média, po vylodění dne 20. září byl Brahim A. v karanténě a dne 9. října byl převezen do centra pro přerozdělení migrantů v Bari. Stejně tak bylo uvedeno, že přistěhovalci z Tuniska, kteří dorazili do Evropy přes Itálii, se již stali pachateli obřích teroristických útoků.

Například v roce 2011 dorazil do Itálie Anis Amri, který o pět let později spáchal teroristický útok na vánočních trzích v Berlíně. Týden po útoku byl v Miláně zlikvidován, a to po rutinní kontrole dokladů totožnosti.

Útoky ve Francii

Zmiňme, že Francie dnes zažívá smutný den. Ve čtvrtek ráno totiž v zemi došlo ke dvěma útokům. První se odehrál v Nice, kde útočník za pokřiku Alláhu akbar uřízl v srdci baziliky Notre-Dame hlavu ženě, dva další lidi zabil a několik zranil. Policie útočníka postřelila a zadržela. Nyní v nemocnici bojuje o život.

Ke druhému útoku došlo v Avignonu. Policie zde po 11. hodině zastřelila muže, který je ohrožoval střelnou zbraní. I on údajně křičel Alláhu akbar.

Ke třetímu útoku došlo v Saúdské Arábii. Ve městě Džidda saúdský občan ozbrojený nožem zaútočil na člena ochranky francouzské ambasády. Policie muže zadržela. Člen ochranky byl lehce zraněn a převezen do nemocnice.

Připomeňme, že před dvěma týdny islámista čečenského původu uřízl hlavu učiteli za to, že ukazoval na svých hodinách karikatury na proroka Mohameda. Francouzská vláda útok odsoudila a prezident Emmanuel Macron prohlásil, že hodlá bojovat proti radikálnímu islamismu, podporovat „osvícený islám“ a vyzval ke kontrole financování mešit.