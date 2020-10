„Jsme ve válce.“ Na Ministerstvu zahraničí Francie nevyloučili opakování útoků podobných tomu, k němuž došlo v Nice

„Jsme ve válce proti nepříteli, který je současně vnitřní a vnější… Musíme bohužel chápat, že jiné události podobné těmto naprosto hnusným teroristickým útokům, byly a budou…. Jsme ve válce proti islámské ideologii,“ řekl Darmanin ve vysílání rozhlasové stanice RTL France.

Na otázku, zda je Francie hlavním terčem islamismu a terorismu ve světě, ministr odpověděl, že není možná hlavním, ale významným terčem, stejně jako i mnohé jiné země.

V Nice ve čtvrtek napadl muž s nožem lidi v kostelu Notre Dame. Zahynuli tři lidé, včetně strážce kostela. Jak oznámil starosta Nice, útočník neustále opakoval slova Alláh Akbar. Všechno poukazuje na to, že to byl teroristický čin, zdůraznil starosta města. Vyšetřováním útoku se zabývá protiteroristické oddělení prokuratury. Do města dorazil francouzský prezident Emmanuel Macron. Útočník byl rychle zadržen.

Je to druhý teroristický útok ve Francii v posledních čtrnácti dnech. Šestnáctého října v obci Conflans-Sainte-Honorine uřízl útočník hlavu učiteli dějepisu Samueli Patymu. K vraždě došlo u školy, v níž učil. V průběhu lekcí, na nichž se projednávalo téma svobody slova, ukazoval učitel karikatury na proroka Mohameda. V průběhu národního smutečního ceremoniálu rozloučení s učitelem Macron prohlásil, že Francie bude i nadále hájit svobodu slova a nevzdá se karikatur.