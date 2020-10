Představený chrámu v Nice vyzval k přezkoumání migrační politiky

Upozornil na to, že útok v kostelu Notre Dame nebyl prvním teroristickým činem v Nice. „Vláda se musí vážně zamyslet nad tím, jak bude země žít dále, protože se to týká nejen věřících. Už po několik let jsou ohroženi všichni ti, kdo budou navštěvovat vánoční trhy, slavnosti, všechny více méně významné veřejné akce spojené s katolickými nebo jinými křesťanskými svátky, jsou ohroženi. Proto je třeba podniknout vážná opatření, aby byla zajištěna bezpečnost lidí,“ zdůraznil v rozhovoru pro Sputnik.

Podle jeho názoru musí být „velmi vážně přezkoumána politika EU vůči migraci“. „Celá tato krize byla zaviněna touto politikou, a když milionyz muslimských zemí přicházejí do Evropy, nevědí, co tu mají dělat, mnozí z nich nemají žádnou budoucnost, nemají práci, sedí doma a studují na internetu Korán v interpretaci těch nejradikálnějších imámů. Než zvát tak obrovský počet lidí z islámských zemí, je nutné jim vytvořit normální podmínky pro život, práci a kulturní rozvoj. To ale nevidíme,“ soudí Jelisejev.

Evropa zažívá nejvážnější po 2. světové válce migrační krizi vyvolanou především řadou ozbrojených konfliktů a palčivými hospodářskými problémy v afrických a blízkovýchodních zemích.

Kromě toho se podle názoru Jelisejeva nevěnuje dostatečná pozornost již existujícím radikálním islámským buňkám na území Francie. „Francie zabezpečuje všem nezbytným rodiny islámských teroristů, které se evakuují z horkých bodů, vytváří to nebezpečí konfliktů, společnost se značně polarizuje,“ podotkl představený chrámu.

Je toho názoru, že útok na farníky katolického kostela Notre Dame v Nice je útokem na francouzské hodnoty, které spočívají v toleranci ke všem náboženským, kulturním a filozofickým projevům, mj. i takovým, které se označují ve Francii za právo na rouhání. „Myslím si, že tu zjevně chybí rovnováha mezi náboženskou tolerancí a vzájemnou úctou. Publikace karikatur na zakladatele muslimského náboženství je právě projevem této nerovnováhy,“ podotkl duchovní.

Starosta Nice Christian Estrosi po útoku oznámil, že všechny chrámy ve městě budou zavřeny. Podle názoru Jelisejeva je toto rozhodnutí diktováno péčí o bezpečnost věřících. „A bereme to zcela normálně, je to dočasné opatření. Musíme pochopit, jak hodlá stát zajistit bezpečnost kultovních budov,“ podotkl.

Zároveň si myslí, že se úplná bezpečnost nedá zajistit, policii na to nestačí síly ani možnosti. „Ale myslím si, že jakási řešení, třeba jen dočasná, budou nalezena, a úřady je navrhnou. Zatím ale mohu poznamenat, že pro velké křesťanské svátky se policejní ochrana v Nice zatím neposkytuje,“ zdůraznil Jelisejev.

Duchovní si nemyslí, že podobné teroristické činy vyvolají zesílení nepřátelství. „Ti, kdo páchají podobné teroristické činy, nezastupují celé muslimské společenství. Jsou tu čečenské, tuniské a marocké obce nejrůznějších směrů islámu, a chovají se celkem dost mírumilovně. Myslím si, že opatření se mají podnikat jen vůči jednotlivým radikálním obcím a hnutím, které podněcují mladé lidi k podobným zločinům,“ zdůraznil.