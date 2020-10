Na Kamčatce sopka do vzduchu vychrlila šestikilometrový sloup popela

Karymská sopka na Kamčatce vychrlila do vzduchu šestikilometrový sloup popela. Informuje o tom tým pozorovatelů vulkanické aktivity Ruské akademie věd.

„Popelový pruh se rozšířil 24 kilometrů na severovýchod,“ uvádí odborníci.

Incidentu byl přidělen zvýšený „oranžový“ kód leteckého nebezpečí. To znamená, že popel může být nebezpečný pro nízko letící letadla.

Podle ruských záchranářů nebyl v obcích poloostrova evidován spád popelu. Sopka je aktuálně mírně aktivní.

Karymská sopka se nachází ve východní části poloostrova Kamčatka, je 115 kilometrů vzdálená od města Petropavlovsk-Kamčatskij. Výška vulkánu je 1 486 metrů.

Ruští odborníci v pondělí informovali o postupném zesílení aktivity sopky Ključevskaja, ta začala ještě na začátku října po asi dvouměsíční pauze. Předtím byl vulkán aktivní od listopadu 2019 do července 2020.

Dříve jsme také psali o erupci další kamčatské sopky, Bezymjannyj. Dle odhadů odborníků činila výška popela asi 10 kilometrů. Předchozí mohutná exploze sopky se odehrála 15. března roku 2019.

Kamčatka je seizmicky aktivní zónou Ruské federace. Z více než 300 sopek, které se nachází na poloostrově, je kolem 30 považováno za aktivní či potenciálně aktivní. Sopka Ključevskaja, 4 800 metrů, je přitom nejvyšší aktivní vulkán v Eurasii.