Bývalý agent Mosadu: Teror může být nezastavitelný, ale Francie se probudila z „viru politické korektnosti“

Další brutální útok ve Francii si vyžádal smrt tří lidí poté, co ve čtvrtek v kostele Notre Dame v Nice terorista zabil nožem tři věřící.

Primátor města Christian Estrosi již útok označil za teroristický čin a Francie zvýšila svůj varovný systém národní bezpečnosti na nejvyšší úroveň.

Není to překvapení

Útok nepřekvapil Gada Shimrona, bezpečnostního komentátora a bývalého agenta Mosadu (izraelské rozvědky).

Shimron, který se léta zabýval bezpečnostními hrozbami, připomněl, že Francie má dlouhou historii útoků na civilní a někdy i vojenské cíle.

Historie teroristického násilí v zemi sahá až do konce 19. století, kdy anarchisté páchali bombové útoky v hlavním městě, a dokonce zavraždili francouzského prezidenta.

Ve 20. století během účasti Francie v Alžírsku zaútočila Fronta národního osvobození na francouzské cíle na pevnině a v severní Africe ve jménu jejího sebeurčení.

Nyní však teror změnil svou podobu a získal podobu islámského radikalismu, jehož kořeny lze spatřit na konci šedesátých let, kdy Francie otevřela dveře imigraci z bývalých kolonií v severní Africe.

V té době se tisíce lidí přestěhovaly do Francouzské republiky za účelem hledání zaměstnání a lepších příležitostí. Mnohým se podařilo začlenit se do francouzské společnosti, ale většina trpěla nerovností a diskriminací, což vedlo mladou generaci k extremismu.

Je teror nezastavitelný?

Občas tento extremismus pramení z touhy napodobovat jiné radikály. Jindy to vychází z touhy přilákat pozornost, ale ať už je důvod jakýkoli, Shimron podotýká, že je prakticky nemožné tento jev potlačit.

„To, co dnes vidíme, je vlna takzvaných útoků osamělých vlků. Je extrémně těžké s nimi bojovat, protože ani ty nejlepší bezpečnostní agentury na světě nemohou proniknout do mysli každého muslimského extremisty ve Francii. A to je také důvod, proč jich vidíme více,“ vysvětlil odborník.

V zemi, kde je deset procent populace muslimů a kde jsou radikální myšlenky často rozptýleny v mešitách, sportovních a kulturních centrech po celé zemi, je tato předpověď alarmující.

Ve snaze zastavit šíření tohoto fenoménu francouzské úřady již začaly blokovat radikální mešity a další muslimské instituce, o nichž se domnívají, že jsou centrem extremismu. Shimron však pochybuje o tom, že tyto nebo jiné akce povedou k vítězství na terorem.

„Francouzské orgány nemohou na situaci reagovat příliš radikálně a rozhodnout se zavřít všechny mešity v zemi,“ poznamenal s odkazem na potenciální volební moc muslimských voličů. Proto francouzské úřady musí investovat velké úsilí do lidské a elektronické inteligence, aby zabránily takovým činům,“ podotkl.

Francie již v tomto směru podnikla nezbytné kroky. Její bezpečnostní agentura DGSE, jejíž náplní práce je sledování islámských skupin, má roční rozpočet více než 830 milionů dolarů a v roce 2015 po sérii smrtelných útoků na Francouzskou republiku tato země posílila sdílení zpravodajských informací s řadou evropských zemí i Izraelem ve snaze spatřit ty, kteří se odváží zpochybnit bezpečnost národa.

Shimron se však domnívá, že se Francie ve skutečnosti nemůže poučit ze zkušeností Izraele, který byl relativně úspěšný při řešení vlastních bezpečnostních hrozeb, a to kvůli „velmi odlišné povaze okolností obou států“.

Místo toho odborník navrhuje, aby Francie investovala více prostředků do sledování a mapování těch, kteří představují potenciální nebezpečí a dívala se do očí extremismu, aniž by strkala hlavu do písku.

„Francie a celý svět se probouzí. V roce 2015 (během vlny teroristických útoků, pozn. red.) byla Paříž opatrná při označování těchto útoků za islámský teror. Nyní se to mění. Virus politické korektnosti je pryč a lidé se již nestydí to vysvětlit, “ podotkl.