Média: Asi 50 lidí tureckého původu zaútočilo na kostel ve Vídni

Kolem 50 mladých lidí tureckého původu vtrhlo do kostela svatého Antonína Paduánského ve Vídni, napsal s odkazem na policii rakouský časopis Kurier.

Zpráva zveřejněná v pátek popisuje incident, k němuž došlo ve čtvrtek ve vídeňském obvodu Favoriten. Poté, co se 50členná skupina dostala do kostela, začala se dopouštět výtržností. Uvádí se, že útočníci přitom křičeli „Alláhu akbar“, kopali do lavic a zpovědnice. Před příjezdem policie stihli mladíci z místa uprchnout, ale incident byl zachycen na videu.

Předpokládá se, že se útoku mohli zúčastnit fanatičtí turečtí islamisté, kteří na sebe v oblasti přitahují zvláštní pozornost, a to již po několik měsíců. Policii se podařilo identifikovat 10 mladých lidí, kteří byli usvědčeni z různých případů porušení veřejného pořádku.

Rakouský ministr vnitra Karl Nehammer incident odsoudil a informoval o uplatnění některých opatření. „Budeme bránit křesťanskou komunitu ze všech sil. Nařídil jsem informovat všechny policejní stanice o aktuálních událostech a zpřísnit kontrolu ve veřejném prostoru, zejména v oblasti Favoriten,“ cituje jeho slova Kurier.

K věci se následně vyslovil rakouský kancléř Sebastian Kurz. „Všichni křesťané by měli mít možnost svobodně a bezpečně vyznávat svou víru v Rakousku!“ tweetoval politik a přislíbil, že bude pokračovat v boji proti politickému islámu a neprokazovat „falešnou toleranci“.

Alle Christen müssen in #Österreich frei und in Sicherheit ihren Glauben ausüben können! Wir werden den Kampf gegen den politischen Islam entschieden weiterführen und hier keine falsche Toleranz zeigen.

Danke an alle Polizisten für ihren Einsatz! https://t.co/1Psz3C82vn — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 30, 2020

Teroristické útoky ve Francii

Připomeňme, že ve čtvrtek neznámý muž napadl několik lidí v kostele Notre Dame ve francouzském městě Nice. Tři lidé byli zabiti, několik mělo být zraněno. Uvádělo se také, že útočník uřízl dvěma lidem hlavu a nepřestával opakovat „Alláhu akbar“. Policie ho zadržela. Francouzský prezident Emmanuel Macron označil tento čin za teroristický útok.

Je to druhý teroristický útok ve Francii v posledních dnech. Šestnáctého října v obci Conflans-Sainte-Honorine uřízl útočník hlavu učiteli dějepisu Samueli Patymu. K vraždě došlo u školy, v níž učil. V průběhu vyučovacích hodin, na nichž se projednávalo téma svobody slova, ukazoval učitel karikatury proroka Mohameda. V průběhu národního smutečního ceremoniálu rozloučení s učitelem Macron prohlásil, že Francie bude i nadále hájit svobodu slova a nevzdá se karikatur.