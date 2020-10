Velvyslanec Srbska o dodávkách tanků z RF: Když si kupujeme zbraně, řídíme se především zájmy vlastní bezpečnosti

Ve svém komentáři pro Sputnik prozradil cenu ruské vojenské techniky, která bude Srbsku dodána – 180 milionů dolarů.

Lazanski připomíná, že se na této dodávce dohodl srbský prezident Aleksandar Vučić s Vladimirem Putinem ještě v roce 2017. V souvislosti s posledními událostmi – dočasným odmítnutím Srbska účastnit se společných cvičení s Ruskem a OSKB (ostatně také s NATO a západními partnery) a podepsáním Washingtonské dohody s Prištinou – začala některá srbská média pochybovat o tom, že tato dohoda bude realizována. Lazanski ale tvrdí, že takové pochybnosti nejsou ničím odůvodněné.

„Tyto tanky byly důkladně opraveny a jsou v plné bojové pohotovosti. Hlavní pancíř byl upevněn další vrstvou, byly v nich vyměněny motory a pásy, bylo namontováno nové řídicí zařízení, nová optická elektronika a nové kanóny. Byly vyměněny také systémy ochrany před protitankovými raketami. Z kanónu ráže 25 mm se dá vystřelit nejen obyčejný granát, ale i raketa. M-84 (jugoslávský tank, modernizovaná varianta T-72M) to neuměl,“ podotýká spolubesedník Sputniku a zdůrazňuje, že T-72B1 MS je modernější stroj ve srovnání s M-84.

„Cena jednoho takového modernizovaného tanku činí nejméně pět milionů dolarů. Znásobíme-li to 30, bude to 150 milionů dolarů. Dodáme-li k tomu ještě 30 modernizovaných obrněných transportérů BRDM-2 s těžkými kulomety, novou optickou elektronikou a novým pancířem, z nichž každý stojí asi jeden milion dolarů, bude to asi 180 milionů dolarů. A nesmíme zapomínat na šest letounů MiG-29 (byly dodány do Srbska v letech 2017 a 2018),“ podotýká srbský velvyslanec.

Zdůrazňuje, že Srbsko nedostalo nikdy od nikoho podobné dárky , a podotýká, že je třeba pamatovat také na to, že srbští letci se vyučují bezplatně. Podle jeho slov vydal ministr obrany Ruska Sergej Šojgu rozkaz, podle něhož se bude ještě více srbských letců učit, jak řídit vrtulníky Mi-17 a Mi-35 v Rusku.

Těm, kteří rádi porovnávají, jaká pomoc přichází z Ruska a jaká od NATO, Lazanski doporučuje, aby nezapomínali na to, kolik toho všeho bylo zničeno v důsledku agrese Aliance proti Jugoslávii v roce 1999.

„Podle těch nejskromnějších výpočtů činí škoda 50 miliard dolarů. Takže, pánové ze Západu, račte nahradit alespoň škodu, kterou jste nám způsobili ve válce, kterou jste sami rozpoutali v rozporu s mezinárodním právem. A musíte ji nahradit. Takže když je řeč o částkách ,dobročinných příspěvků‘ ze Západu a o pomoci Ruska, vždy pamatuji na toto číslo – částku škody. Jenom tak můžeme zůstat objektivní,“ zdůrazňuje spolubesedník Sputniku.

Na otázku, jestli by měla Bělehrad znepokojovat reakce Evropské komise, která vyslovila svou nespokojenost s nákupem protiletadlových raketových komplexů Pancir S-1 (Srbsko se domluvilo na nákupu jedné baterie v roce 2019, dodávka byla uskutečněna v únoru a březnu roku 2020), Lazanski odpověděl, že Srbsko je svrchovaný stát, který provádí samostatnou zahraniční politiku, a nehledě na to, že je tato politika spojena s evropskou integrací, nesmíme zapomínat, že Srbsko se drží vojenské neutrality.

„Nehodláme vstupovat do žádného vojenského bloku. A zbraně si kupujeme vycházejíce především ze zájmů vlastní bezpečnosti, a nikoli pod politickým nátlakem. Když se někomu v EU nelíbí, že si kupujeme zbraně od Ruska, Číny, Íránu nebo Turecka, neměli by zapomínat na to, že je kupujeme také od EU. Diverzifikovali jsme náš sortiment vojenské techniky a zbraní, a když se to někomu nelíbí, tak promiňte. Nám se možná také nelíbí, že například Rumunsko si kupuje americké systémy Patriot za čtyři miliardy dolarů, a jsou to přece naši sousedé,“ řekl v závěru Lazanski a poznamenal, že Evropská komise nevyčítá Bulharsku to, že Rusové jim modernizují letouny MiG-29. Podle jeho slov „malí úředníčci EU prostě cvičí přísnost na někom, kdo není členem EU“.