Kýchnout, nebo to raději zadržet? Zde jsou doporučení lékařky

Kašel a kýchání jsou ochranné reakce organismu, které pomáhají odstranit mikroby a hlen. Avšak to, co prospívá samotnému kýchajícímu člověku, může být pro jeho okolí nebezpečné, podotkla Lapová. I když necítíte žádné symptomy nemoci, můžete být nebezpeční pro ty, kteří jsou vedle vás, připomněla lékařka.

„Existují totiž nemoci bez symptomů a přítomnost viru, a to nejen covidu, ale i obyčejného viru chřipky, vyvolá vyostření chronických chorob, člověk bude nemocný,“ řekla Lapová.

Přitom zadržovat kýchání a kašel může být pro organismus nebezpečné, varovala. Kašlat a kýchat musíme, nutné je ale dodržovat přitom určitá pravidla.

„Čím dříve a rychleji hlen odstraníme, tím lépe. Hlen obsahuje toxiny, bakterie, viry a všechno s nimi spojené. Venku si odkašleme, když vedle nás nikdo není. Kýcháme do suchých kapesníků, aby se infekce nerozšířila na jiné lidi. Když stojí někdo vedle nás a odkašleme si, odplivneme do papírového ubrousku a hned ho vyhodíme. Nesmíme to ale vyhodit kdekoliv, jedná se přece o zdroj infekce,“ řekla závěrem lékařka.