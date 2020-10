Expert uvedl, jaké podrobnosti o vás ví internet

„Naše přístroje studují geolokační data a posílají svým vývojářům informace o tom, kde na světě jsme, co děláme na internetu, o čem mluvíme s blízkými,“ poznamenává expert.

Ale hlavním zdrojem těchto informací je uživatel sítě sám, jeho přátelé a blízcí. Označují jej totiž na fotografiích, zmiňují se o něm v takzvaných stories na Instagramu či Facebooku, píší na sociálních sítích veřejná blahopřání nebo vyjadřují sympatie, nabízejí pomoc.

„Uživatelé sociální sítě také zveřejňují telefonní číslo, obrázky, publikují hudbu, přihlašují se k tematickým skupinám. Ti, kteří shromažďují informace, obvykle ani nemusí nějak extra hledat, jelikož je všechno vidět samo,“ říká Mjasojedov.

„Stává se, že neinformovaní lidé zveřejňují fotografie svých osobních dokumentů na internetu, čímž odhalují důležité informace o sobě. To by se však dělat nemělo – takovým způsobem veřejně dostupné osobní údaje mohou použít podvodníci. Taktéž se stává, že někdo „zazáří“ v médiích a ve zprávách z hlediska jeho úspěchů či nějakého trestného činu. Tyto informace však mohou zveřejnit samotní známí, nebo se objeví poté, co dojde k odhalení údajů z databáze jakékoliv instituce,“ uzavřel expert.

Populární messengery jsou nebezpečné kvůli zcela jednoduché funkci

Programátoři Tommy Mysk a Talal Haj Bakry promluvili o tom, že populární messengery mohou být nebezpečné kvůli jednoduché funkci, kterou má skoro každá aplikace.

Ve svém příspěvku na blogu Tommyho Myska upozornili odborníci na hrozby spojené s náhledem odkazů. Podobné náhledy obvykle ukazují mini obrázek a krátký popis stránky nebo souboru.

Podle slov odborníků na kybernetickou bezpečnost spočívá nebezpečí v tom, že aplikace často samostatně otevírají odkaz na vygenerování náhledu. V případě, kdy tento soubor zaslali zločinci, může podobný automatický postup mít vážné následky, hrozí až na únik IP adresy a zjištění polohy chytrého telefonu, na němž je messenger instalován.

Podle závěrů odborníků jsou nejméně chráněni uživatelé Facebooku a Instagramu, protože tyto aplikace nahrávají soubory jakéhokoli objemu, a spouštějí jakékoli JavaScript kódy, které mohou být vytvořeny zločinci. Jak podotkl Mysk, programátoři informovali o tomto problému Facebook, představitelé sociální sítě ale prohlásili, že všechno funguje „podle úmyslu“.

Mezi nejbezpečnější aplikace zařadili odborníci TikTok, WeChat, Signal a Threemu, protože nastavení těchto sociálních sítí uživateli umožňuje, aby funkci náhledu odkazu vypnul. Kromě toho se za poměrně bezpečné pokládají WhatsApp a iMessage.

Odborníci kromě toho varovali, že posílání důležitých dokumentů (například lékařských osvědčení, účtů nebo smluv) pomocí messengerů může vést k tomu, že se dostanou na cizí servery.