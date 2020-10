Jaké jsou ty nejčastější chyby řidičů, které ničí motor

Časopis Za ruljom zveřejnil seznam špatných návyků řidičů, které následně vedou k poruše motoru. O co se jedná a jak se těmto chybám vyhnout? První chybou je například šetření na náhradních dílech a spotřebním materiálu.

Mnoho lidí kupuje levnou chladicí kapalinu.

„Levná tekutina je ve většině případů označena za nekvalitní. Taková kapalina pak způsobuje přehřátí motoru,“ píše se v článku.

Někteří řidiči také ignorují poruchy na autě, případně nedodávají nemrznoucí kapalinu včas.

Další velkou chybou je to, že nikdy nezahřívají motor. Někteří řidiči tak činí kvůli všeobecnému názoru, že moderní auta to nepotřebují. Autor článku ale varuje, že nezáleží na tom, jestli je auto staré nebo nové. Nabádá tak k tomu, aby řidiči zahřívali motor, a to zejména v zimě.

Dalším nebezpečným zvykem je to, že řidiči nemění olej a nesledují jeho hladinu. Autor článku vyzývá, aby řidiči nespoléhali jen na snímač, protože v době, kdy se rozsvítí indikátor, začne „olejové hladovění“.

„Olej je třeba pravidelně měnit podle intervalu uvedeného v servisní knize,“ uvádí autor.

Taktéž doporučuje, aby se řidiči vyhýbali velkým kalužím vody. I to může totiž způsobit zničení motoru.

Pátou chybou řidičů je mytí motoru. Po tomto činu totiž existuje riziko, že se pokazí. Z toho důvodu autor publikace varuje, že před mytím motoru je nutné být opatrný, aby se voda nedostala tam, kam nemá.

„Stručně řečeno, mytí motoru nechejte na profesionálech, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost za výsledek,“ poradil.