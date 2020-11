Exministr zahraničí USA označil vystoupení Washingtonu z INF za obrovskou chybu

„Vystoupení ze Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu je obrovská chyba. Ztratili jste nejen samotnou smlouvu, ale všechny tyto body o kontrole nad dodržováním, na kterých jsme tak dlouho pracovali,“ řekl Shultz v rozhovoru pro list The New York Times.

„Zdá se, že mají skeptický vztah k této dohodě, ke každé dohodě. Dohody nejsou obvykle ideální. Nedostanete všechno, co si přejete. Stojí za to přistoupit na kompromisy. Je to mnohem lepší než vůbec nic,“ vyslovil své mínění Shultz ohledně počínání administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa.

Putinův návrh

Ruský prezident Vladimir Putin zveřejnil 26. října nový návrh na zmírnění napětí v Evropě po vystoupení USA ze smlouvy INF. Zejména prohlásil, že Moskva je připravena z dobré vůle nerozmístit v evropské části rakety 9M729, ale za podmínky vstřícných kroků ze strany NATO. Navrhl rovněž Alianci kontrolu systémů Aegis Ashore s odpalovacím zařízením Mk-41 na evropských základnách a rakety 9M729 na kaliningradských objektech.

Jedním z prvních reagoval na tento návrh Berlín, který se odvolal na starý postoj NATO, že si ruské návrhy ohledně INF nezasluhují důvěru.

Země NATO příliš unáhleně zavrhly návrh Vladimira Putina ohledně raket středního a krátkého doletu. Moskva považuje situaci v raketové sféře za krizi a celá odpovědnost za to spadá na USA, prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

„Chtěli bychom upozornit na to, jak unáhleně zavrhli někteří evropští členové NATO ruské návrhy, aniž by zvážili jejich podstatu,“ řekla Zacharovová na tiskové konferenci.

Poznamenala, že Moskva považuje dnešní situaci v raketové sféře za krizi.

„Celou tíhu odpovědnosti za to nesou USA a jejich spojenci z NATO, kteří bezpodmínečně podpořili Washington,“ zdůraznila diplomatka.

Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu uzavřená SSSR a USA v prosinci 1987 byla podepsána ve Washingtonu (USA) generálním tajemníkem UV KSSS Michailem Gorbačovem a prezidentem USA Ronaldem Reaganem. Nabyla platnosti 1. června 1988 a byla zrušena 2. srpna 2019 v důsledku jednostranného vystoupení USA.