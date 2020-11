Horor o Halloweenu v Berlíně: Po hádce byl v parku zavražděn mladistvý

Podle dosavadních policejních zjištění byli oba lidé členové stejné skupiny sestávající celkem ze sedmi osob. Kromě jednoho člověka, jemuž bylo 22 let, byli všichni mladiství. Procházeli se berlínským James-Simon-Park parkem, píše německý portál Bz-Berlin.

Skupina následně při cestě z James-Simon-Parku do Monbijoupark potkala muže přibližně 45 let věku. S ním skupina vstoupila do konfliktu. Muž následně vytáhl nůž a dva lidi ze skupiny vážně zranil.

Mladý muž s těžkými zraněními byl převezen do nemocnice. Mrtví byl převezen do zařízení pro provedení soudní expertizy. Násilný čin nyní vyšetřuje policie.

Další útok nožem

Podle portálu došlo o halloweenské noci ještě k jednomu útoku nožem, a to při hádce v berlínské čtvrti Moabit. Jednalo se o hádku na Bredowstraße v rodinném domě. Účastnilo se jí několik lidí. Hádka skončila útokem nožem, kdy oběť utrpěla těžká zranění.

Na místě činu byla hororová scéna, kdy se od domu, v němž došlo k útoku, táhla krvavá stopa až na ulici, celých 45 metrů. Oběť je nyní v péči lékařů ve stabilním stavu.

Postřelený kněz ve Francii

Ve francouzském Lyonu byl včera střelnou zbraní těžce zraněn pravoslavný kněz. Jednalo se o pravoslavného kněze řecké národnosti, který se stal terčem útoku, když zavíral svůj kostel. Po útoku se pachateli podařilo z místa činu utéct. Později byl ovšem bezpečnostními složkami státu dopaden.

Jedná se o další pokračování série útoků, k nimž nyní dochází ve Francii. Ve čtvrtek došlo k útoku v Nice, kde útočník zavraždil tři lidi za pokřiku Alláhu Akbar. Po tomto útoku vláda zavedla speciální režim v zemi, jehož účelem je bojovat proti terorismu.

"Jsme ve válce"

Ministr vnitra Francie Gérald Darmanin v této souvislosti uvedl, že útoky podobné tomu, k němuž došlo ve čtvrtek v Nice, se mohou opakovat, a že jeho země je stejně jako mnohé jiné terčem islamismu a terorismu.

„Jsme ve válce proti nepříteli, který je současně vnitřní a vnější… Musíme bohužel chápat, že jiné události podobné těmto naprosto hnusným teroristickým útokům, byly a budou…. Jsme ve válce proti islámské ideologii,“ řekl Darmanin ve vysílání rozhlasové stanice RTL France.

V Nice ve čtvrtek napadl muž s nožem lidi v kostele Notre Dame. Zahynuli tři lidé, včetně strážce kostela. Jak oznámil starosta Nice, útočník neustále opakoval slova Alláh Akbar. Vyšetřováním útoku se zabývá protiteroristické oddělení prokuratury. Na místo události dorazil francouzský prezident Emmanuel Macron. Útočník byl zadržen.