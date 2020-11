„Už se těším na to zpravodajství mediální žumpy ČT.“ Ondráček předpověděl, jak dopadnou volby v USA

Ve svém příspěvku na sociální síti napsal, že se jej lidé často ptají na jeho názor na volby v USA. Podle jeho slov je to však volba Američanů a on ji vezme na vědomí tak, jako i v jiných zemí.

„Můj prezident to rozhodně nebude. Za druhé Trump ani Biden pro mě nejsou zárukou ukončení válek, spíše naopak. Je mi tedy jedno, koho si zvolí,“ dodal.

Dále také uvedl, jak si myslí, že samotné volby dopadnou. „Moje osobní prognóza však je, že poražený se s tím nesrovná a výsledek zpochybní. Začnou nepokoje, zásahy policie, národní gardy a armády. Budou mrtví a zranění. Amerika tak paradoxně sama sobě naordinuje to, co dělá všude ve světě. Už se těším na to zpravodajství mediální žumpy ČT,“ napsal na Facebooku.

Americké volby a největší hrozba

Připomeňme, že americké prezidentské volby se budou konat již 3. listopadu. O prezidentský úřad se letos uchází úřadující prezident za Republikánskou stranu Donald Trump a demokratický kandidát Joe Biden.

Právě druhý zmíněný označil dříve Rusko za největší hrozbu pro USA na mezinárodní scéně. Podle něj navíc budoucnost rusko-amerických vztahů závisí na Spojených státech. Uvedl to v jednom z rozhovorů.

„Domnívám se, že právě teď je tou největší hrozbou pro Ameriku, pokud jde o narušování naší bezpečnosti a spojenectví, Rusko. Za druhé si myslím, že Čína je největším konkurentem,“ prohlásil Biden v rozhovoru pro americkou komerční televizní síť CBS.

Rovněž dodal, že budoucnost rusko-amerických vztahů závisí na Spojených státech. Podle jeho slov přístup Washingtonu určí, zda tyto země zůstanou i nadále konkurencí, nebo to přeroste ve „vážnější rivalitu z hlediska poměru sil“.

Kromě toho Joe Biden uvedl, že Rusko mohlo šířit dezinformace o jeho osobě, pokud jde o skandál s e-maily jeho syna Huntera, přičemž FBI a americké ministerstvo zahraničí takové podezření dříve popíraly.

„Z toho, co jsem četl a co jsem věděl, vyplývá, že zpravodajská komunita varovala prezidenta (Donalda Trumpa, pozn. red.), že jeho právník (Rudy, pozn. red.) Giuliani dostával dezinformace od Rusů. A také víme, že (ruský prezident Vladimir, pozn. red.) Putin se velmi snaží šířit dezinformace o Joeovi Bidenovi. Pokud tedy dáte Rusko, Giulianiho a prezidenta do jedné rovnice, pak dostanete to, co dostanete. Je to pomlouvačná kampaň,“ doplnil Biden v rozhovoru pro CBS.