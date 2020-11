V Německu porovnali americký přístup k Nord Stream 2 s mafiánskými metodami

Americký přístup k výstavbě plynovodu Nord Stream 2 se podobá metodám mafie. Uvedl to v rozhovoru pro noviny Junge Welt šéf Výboru pro ekonomiku a energetiku německého Spolkového sněmu Klaus Ernst.

Dříve týdeník Die Zeit informoval o tom, že německá vláda nabídla USA miliardovou dohodu výměnou za to, že by Washington odmítl uvalení sankcí na projekt Nord Stream 2, a vyjádřil tak ochotu financovat výstavbu dvou terminálů v Německu pro příjem amerického zkapalněného zemního plynu. To se podle publikace uvádí v dopise vicekancléře, ministra financí Spolkové republiky Německo Olafa Scholze, zaslaném 7. srpna šéfovi amerického ministerstva financí Stephenu Mnuchinovi.

„To je podlézání v nejhorší podobě, pokud je to pravda. Nemůže to být tak, že v případě vydírání bychom se vykupovali tím, že poskytneme Američanům terminály pro břidlicový plyn, které stejně nepotřebujeme,“ prohlásil Ernst.

„Metoda použitá USA v tomto případě připomíná mafii. Vláda USA říká: ‚Chceme vás chránit, ale pokud nás nenecháte chránit, rozbijeme vás napadrť,“ dodal.

Ernst poznamenal, že se Spojené státy zajímají výhradně o realizaci svých vlastních ekonomických zájmů.

„To je do nebe volající událost,“ zdůraznil.

Projekt Nord Stream 2 zahrnuje výstavbu dvou linek plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Realizuje jej společnost Nord Stream 2 AG se svým jediným akcionářem - Gazpromem. Evropští partneři: Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper a Wintershall - celkově financují projekt z 50 %, to znamená každý až do výše 950 milionů eur.

Proti projektu se aktivně staví Spojené státy americké, které propagují svůj zkapalněný zemní plyn do EU, dále Ukrajina a řada evropských zemí. USA uvalily na projekt sankce v prosinci 2019 a požadovaly, aby společnosti zapojené do instalace okamžitě zastavily výstavbu. Švýcarská Allseas téměř okamžitě oznámila pozastavení plynovodu. V říjnu USA rozšířily sankce i na společnosti poskytující služby, vybavení nebo financování modernizace nebo vybavení lodí v rámci projektu.