V Rusku potvrdili objednávku vakcíny Sputnik V z Argentiny a sdělili, jak bude probíhat její výroba

Ruská strana potvrdila, že je připravena poslat do Argentiny první dávky vakcíny proti koronaviru Sputnik V. Generální ředitel Ruského fondu přímých investic (RDIF) Kirill Dmitrijev uvedl, že ji budou vyrábět partnerské země RDIF.

„Vakcína Sputnik V pro Argentinu bude vyráběna partnery RDIF v Indii, Koreji, Číně a řadě dalších zemí, které zavádějí výrobu ruské vakcíny,“ prohlásil Kirill Dmitrijev pro agenturu Sputnik.

„Oni nám budou moci dát 10 milionů dávek, ty můžeme mít v prosinci, a na začátku ledna bychom mohli, jak mi říkají, dostat ještě 15 milionů dávek,“ uvedl prezident země Alberto Fernández v rozhovoru pro Sputnik.

Dodávky ruské vakcíny Sputnik V do zemí Latinské Ameriky

Již dříve jsme informovali, že Argentina očekává 25 milionů dávek ruské vakcíny Sputnik V.

V rámci společné online konference Ruského fondu přímých investic a Institutu Bering-Bellingshausena pro studium obou Amerik, věnované vakcíně Sputnik V a perspektivám ruské spolupráce s latinskoamerickými zeměmi, Kirill Dmitrijev rovněž uvedl, že ruská vakcína Sputnik V by mohla být dodána do latinskoamerických zemí v prosinci.

„Věříme, že již v prosinci budeme moci zahájit dodávky do Latinské Ameriky. V tomto měsíci totiž vyrobíme desítky milionů dávek vakcín… V lednu pak začneme s velmi aktivními dodávkami,“ uvedl Dmitrijev.

Podle dohody mezi Ruským fondem přímých investic a brazilskou společností União Química o předání technologií bude v nejbližší době odstartována výroba první dávky vakcíny Sputnik V na území Brazílie.

Ruská vakcína Sputnik V

Vakcína Sputnik V vyvinutá Ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji byla 11. srpna letošního roku registrována ruským ministerstvem zdravotnictví. Stala se tak první vakcínou proti covidu-19 na světě, jež byla zaregistrována . Jedná se o efektivní vakcínu na základě dobře prozkoumané platformy adenovirových vektorů člověka.

Jeden z nejprestižnějších časopisů v oblasti lékařství The Lancet 4. září publikoval vědecký článek s výsledky klinických testů fáze 1 a 2, které ukázaly nepřítomnost vážných negativních jevů a vytváření stabilní imunitní odpovědi u 100 % případů. V současné době pokračují post-registrační testy vakcíny Sputnik V s účastí 40 tisíc dobrovolníků z Ruska, ale i zahraničních zemí.

První zahraniční zemí, kde začaly testy ruské vakcíny proti koronaviru, se stalo Bělorusko. Také Rusko dodalo dávku léku do Venezuely. Kromě toho společnost RPG získala povolení k výzkumu vakcíny ve Spojených arabských emirátech a také se dohodla, že dodá 25 milionů dávek do Egypta a Nepálu a 35 milionů dávek do Uzbekistánu.